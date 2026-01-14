ДТЭК хочет конфискации и продажи арестованных акций "Газпрома" в Европе, – СМИ

Украина вместе с международными партнерами уже несколько лет формирует многоуровневый механизм получения репараций от России. Параллельно украинский бизнес самостоятельно обращается в суды, чтобы добиться компенсации за уничтоженные и захваченные активы.

Зачем ДТЭК акции "Газпрома"?

Например, финансово-промышленная группа System Capital Management, принадлежащая Ринату Ахметову. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

СКМ добивается возмещения от страны-агрессора самостоятельно – группа имеет ряд исков в международный инвестиционный арбитраж (МИА) на основании двустороннего Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной, подписанного в 1998 году.

Первым истцом из группы стал ДТЭК Крымэнерго еще в 2017 году. Решение о взыскании основной суммы и процентов за экспроприированные активы на полуострове он получил уже в 2023 году.

По состоянию на сегодня это 263 миллиона долларов США. Однако агрессор отказывается выплачивать эти средства, поэтому компания начала процессы по признанию и принудительному исполнению решения арбитража.

По заявлению ДТЭК, в Нидерландах уже наложен арест на доли "Газпрома":

в компании South Stream – "Южный поток";

в компании Wintershall (разработка месторождений газа в Северном море).

Со своей стороны "Газпром" подает апелляции, пытаясь утверждать, что якобы не несет ответственности за долги России.

Впрочем мы надеемся, что апелляционные суды окончательно подтвердят замораживание акций, после чего мы перейдем к разбирательствам по существу, где нидерландский суд, в конце концов, скажет: конфисковывать и продавать эти акции, или нет,

– пояснил директор по правовому обеспечению СКМ Ярослав Симонов.

Напомним, ранее российские СМИ писали, что "Газпром" нашел потенциального покупателя 50% доли в нидерландской газодобывающей компании Wintershall Noordzee, однако продажу блокирует арест акций по решению Окружного суда Гааги из-за иска ДТЭК.

