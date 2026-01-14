Навіщо ДТЕК акції "Газпрому"?

Наприклад, фінансово-промислова група System Capital Management, що належить Рінату Ахметову. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на DW.

СКМ домагається відшкодування від країни-агресорки самостійно – група має низку позовів у міжнародний інвестиційний арбітраж (МІА) на підставі двосторонньої Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій між Росією та Україною, підписаної у 1998 році.

Першим позивачем із групи став ДТЕК Крименерго ще у 2017 році. Рішення про стягнення основної суми та відсотків за експропрійовані активи на півострові він отримав уже у 2023 році.

Станом на сьогодні це 263 мільйони доларів США. Однак агресор відмовляється виплачувати ці кошти, тож компанія розпочала процеси щодо визнання та примусового виконання рішення арбітражу.

За заявою ДТЕК, у Нідерландах уже накладено арешт на частки "Газпрому":

у компанії South Stream – "Південний потік";

у компанії Wintershall (розробка родовищ газу в Північному морі).

Зі свого боку "Газпром" подає апеляції, намагаючись стверджувати, що нібито не несе відповідальності за борги Росії.

Утім ми сподіваємося, що апеляційні суди остаточно підтвердять заморожування акцій, після чого ми перейдемо до розглядів по суті, де нідерландський суд, зрештою, скаже: чи конфісковувати й продавати ці акції, чи ні,

– пояснив директор із правового забезпечення СКМ Ярослав Сімонов.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ писали, що "Газпром" знайшов потенційного покупця 50% частки в нідерландській газовидобувній компанії Wintershall Noordzee, однак продаж блокує арешт акцій за рішенням Окружного суду Гааги через позов ДТЕК.

