Рада вернула акцизный налог на горючее
Сегодня Рада вернула акциз на горючее, как и предполагалось ранее, он будет различаться в зависимости от вида горючего. Что будет с ценой горючего на АЗС, рассказываем дальше.
Акциз на горючее вернули
Возвращение акциза на горючее было предсказуемо, ведь Комитет налоговой и таможенной политики поддержал возврат налогообложения горючего ко второму чтению, а в бюджет-2023 содержал налог на горючее.
Читайте также Просто и быстро: как научиться инвестировать в криптовалюту
Согласно положениям закона №7668 возвращаются акцизы в размере:
- бензин 100 евро за 1000 литров,
- дизель 100 евро за 1000 литров,
- биотопливо 100 евро за 1000 литров,
- газ 52 евро за 1000 литров.
Что будет с ценой горючего на АЗС
Ранее нардеп Ольга Василевская-Смаглюк подчеркивала, стоимость горючего из-за возвращения акциза не возрастет, а изменения повлияют только на импортеров. А вот эксперты опрошенные по 24 каналу расходятся в прогнозах.
- По мнению Директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цена бензина и автогаза не изменится. Ведь прогнозирую падение цен на нефть.
- Другой эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что цена нефти вырастет, а соответственно и подорожает горючее, прибавив не менее 5 гривен.
К теме Нужно ли возвращать акциз на горючее: все "за" и "против" решения