В Украине готовят новые налоги на горючее: акцизы на дизель и автогаз хотят повысить

С 1 июля акцизные ставки на автогаз и дизтопливо могут значительно возрасти, а на бензины – снизиться. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Альтернатива подписанному Зеленским закону

Согласно подписанному осенью 2022 года президентом Владимиром Зеленским закону, с 1 июля в Украине возвращается довоенная ставка НДС на топливо в 20%. Акцизы же устанавливаются на уровне 213,5 евро за 1000 литров на бензины; 139,5 евро – на дизель, 52 евро – на автогаз.

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Законопроект №9348 же предлагает изменить эти ставки. Так:

на бензины – снизить до 175 евро за 1000 литров;

на дизельное топливо – повысить до 175 евро;

на автогаз – повысить до 129,5 евро.

Почему акцизы хотят изменить

Автор инициативы объясняет: низкие акцизные ставки на автогаз (по сравнению с бензинами) создают повышенный спрос на это топливо. Однако проблема в том, что:

рынок сжиженного газа – импортозависимый;

существует "большая вероятность" попадания в Украину российского ресурса.

Имеющиеся же нефтеперерабатывающие мощности Украины способны обеспечивать внутренний рынок бензинов в полном объеме.

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, отмечается, новые акцизы должны "собирать" дополнительные поступления в госбюджет. Ожидается, что эта сумма будет составлять 1,2 миллиарда гривен ежемесячно.

Топливо подорожает

В сентябре 2022 года акцизы на топливо уже частично вернули. В настоящее время они составляют, в частности, на автогаз – 52 евро за 1000 литров, бензин и дизель – 100 евро за 1000 литров.

Со своей стороны, топливные эксперты ожидают, что после возвращения довоенных ставок НДС АЗС повысят цены на автотопливо. Так, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом поделился мнением, что цены вырастут резко:

бензин подорожает на 10–11 гривен за литр;

дизель – на 8 гривен за литр;

автогаз – на уровне 3 гривен за литр.

Информация о якобы критически низких запасах топлива в Украине – фейковая и направленная на устрашение населения. На самом же деле топлива более чем достаточно , а его нехватка даже не прогнозируется.

Со своей стороны эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии 24 Каналу назвал другие, но все равно высокие цены. По его словам: