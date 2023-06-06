В Украине готовят новые налоги на горючее: акцизы на дизель и автогаз хотят повысить
С 1 июля акцизные ставки на автогаз и дизтопливо могут значительно возрасти, а на бензины – снизиться. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Альтернатива подписанному Зеленским закону
Согласно подписанному осенью 2022 года президентом Владимиром Зеленским закону, с 1 июля в Украине возвращается довоенная ставка НДС на топливо в 20%. Акцизы же устанавливаются на уровне 213,5 евро за 1000 литров на бензины; 139,5 евро – на дизель, 52 евро – на автогаз.
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Законопроект №9348 же предлагает изменить эти ставки. Так:
- на бензины – снизить до 175 евро за 1000 литров;
- на дизельное топливо – повысить до 175 евро;
- на автогаз – повысить до 129,5 евро.
Почему акцизы хотят изменить
Автор инициативы объясняет: низкие акцизные ставки на автогаз (по сравнению с бензинами) создают повышенный спрос на это топливо. Однако проблема в том, что:
- рынок сжиженного газа – импортозависимый;
- существует "большая вероятность" попадания в Украину российского ресурса.
Имеющиеся же нефтеперерабатывающие мощности Украины способны обеспечивать внутренний рынок бензинов в полном объеме.
– говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, отмечается, новые акцизы должны "собирать" дополнительные поступления в госбюджет. Ожидается, что эта сумма будет составлять 1,2 миллиарда гривен ежемесячно.Напомним! В сентябре 2022 года акцизы на топливо уже частично вернули. В настоящее время они составляют, в частности, на автогаз – 52 евро за 1000 литров, бензин и дизель – 100 евро за 1000 литров.
Топливо подорожает
Со своей стороны, топливные эксперты ожидают, что после возвращения довоенных ставок НДС АЗС повысят цены на автотопливо. Так, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом поделился мнением, что цены вырастут резко:
- бензин подорожает на 10–11 гривен за литр;
- дизель – на 8 гривен за литр;
- автогаз – на уровне 3 гривен за литр.
Со своей стороны эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии 24 Каналу назвал другие, но все равно высокие цены. По его словам:
- бензин подорожает на 5–7 гривен за литр;
- дизель – на 7 гривен за литр;
- автогаз – на 3,5 гривны за литр.