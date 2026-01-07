Международные активы подсанкционного "Лукойла": СМИ назвали двух потенциальных покупателей

Американская энергетическая компания Chevron Corp. и инвестиционная компания Quantum Energy Partners объединят свои усилия. Они стремятся приобрести международные активы российской нефтяной компании Lukoil PJSC, находящейся под санкциями.

Что известно о приобретении активов "Лукойла"?

Об этом свидетельствуют данные газеты Financial Times, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Chevron и Quantum поделят между собой портфель активов, в который входят:

добыча нефти и газа; перерабатывающие мощности; сеть автозаправочных станций.

Lukoil оценивает эти активы в 22 миллиарда долларов.

Шаг происходит после того, как правительство США в октябре объявило санкции против двух крупнейших производителей сырой нефти в России – Rosneft PJSC и Lukoil,

– говорится в материале.

Трейдер сырьевых товаров Gunvor Group сначала планировал приобрести международные активы "Лукойл". Однако отказался от сделки после резкой критики со стороны США, которые заявили, что заблокируют сделку и обвинили компанию в связях с Кремлем.

Quantum покупает активы в сотрудничестве со своей портфельной компанией Artemis Energy, базирующейся в Лондоне.

Chevron имеет диверсифицированный портфель разведки и добычи по всему миру и продолжает оценивать потенциальные возможности,

– заявил представитель компании в электронном комментарии для Bloomberg News.

Он добавил, что во всех своих действиях Chevron придерживается кодекса деловой этики и выполняет законы и нормы, касающиеся бизнеса.

Интересно! Chevron и Quantum входят в растущий перечень претендентов на нерусские активы "Лукойл". Среди других заинтересованных компаний – Exxon Mobil Corp., эмиратский конгломерат International Holding Co., саудовская Midad Energy и Carlyle Group, которая привлекла Goldman Sachs Group Inc. для помощи в подаче заявки.

Напомним, что международные активы "Лукойла" должны продать до окончания лицензии от США – 13 декабря 2025 года. Однако некоторые компании отказались от покупки. Об этом говорится в документе Минфина США.

Как отмечалось, именно из-за активов до сих пор не продали и продлили лицензию еще на месяц – до 17 января 2026 года.

Обратите внимание! До этой даты разрешаются все операции по согласованию и подписанию договоров с "Лукойлом" и по продаже иностранных активов компании.

Что еще известно о "Лукойле"?