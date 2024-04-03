Замороженные российские активы на благо Украины: как ЕС хочет потратить эти деньги

Сейчас на территории европейских стран находится почти 240 миллиардов евро замороженных российских активов. ЕС планирует использовать эти средства для восстановления Украины.

Получит ли Украина активы

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса во время выступления на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге отметил, что в ЕС продолжаются активные дискуссии относительно передачи украинской стороне замороженных активов России. Европа хочет благодаря российским деньгам возместить убытки, украинцев приобретенные в результате военной агрессии россиян.

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Рейндерс отметил, что он ожидает скорейшего принятия решения, относительно передачи прибыли от замороженных активов Украине. Это ориентировочно 2 – 3 миллиарда евро в год.

Представители ЕС считают, что Украина сейчас должна получать именно прибыль от замороженных российских активов. О передаче основной суммы пока речь не идет.

Как Украина планирует использовать активы

Под замораживание попали как государственные, так и частные активы россиян. Они распределяются в таком соотношении:

37 миллиардов евро – частные активы россиян;

200 – 208 миллиардов евро – государственные активы.

Украинское правительство считает, что эти средства должны быть использованы не только для восстановления Украины. В первую очередь нужно не допустить новых разрушений. То есть, усиливать обороноспособность Украины.