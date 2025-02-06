Не допустите ошибок в платежках: кому стоит срочно обратиться в "Нафтогаз"

Главная газоснабжающая компания Украины сделала важное сообщение. Некоторым потребителям нужно обратиться к поставщику газа, чтобы получать правильные платежки за газ.

Кому нужно обратиться в "Нафтогаз"

В компании напомнили, что всем потребителям нужно обязательно актуализировать данные в ряде случаев, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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В частности, речь идет о таких случаях: при изменении фамилии, если изменился номер телефона или адрес электронной почты, если произошли изменения в паспортных данных или если обнаружено несоответствие в сведениях на ресурсах "Нафтогаза".

Для обновления данных потребители газа должны:

Авторизоваться в личном кабинете; Перейти к вкладке "Актуализация данных". Пройти верификацию по номеру телефона. Внести актуальные данные через "Дії" или банковскую программу. Подписать заявку электронной подписью или вручную. Загрузить подтверждающие документы.