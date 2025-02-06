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Экономика Тарифы Не допустите ошибок в платежках: кому стоит срочно обратиться в "Нафтогаз"
6 февраля, 15:46
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Не допустите ошибок в платежках: кому стоит срочно обратиться в "Нафтогаз"

Екатерина Добровольская

Главная газоснабжающая компания Украины сделала важное сообщение. Некоторым потребителям нужно обратиться к поставщику газа, чтобы получать правильные платежки за газ.

Кому нужно обратиться в "Нафтогаз"

В компании напомнили, что всем потребителям нужно обязательно актуализировать данные в ряде случаев, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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В частности, речь идет о таких случаях: при изменении фамилии, если изменился номер телефона или адрес электронной почты, если произошли изменения в паспортных данных или если обнаружено несоответствие в сведениях на ресурсах "Нафтогаза".

Для обновления данных потребители газа должны:

  1. Авторизоваться в личном кабинете;
  2. Перейти к вкладке "Актуализация данных".
  3. Пройти верификацию по номеру телефона.
  4. Внести актуальные данные через "Дії" или банковскую программу.
  5. Подписать заявку электронной подписью или вручную.
  6. Загрузить подтверждающие документы.

Для чего нужна актуализация данных

Потребителям газа необходимо обновить личные данные для избежания недоразумений с документами, получения актуальной информации по лицевому счету, правильных начислений за потребленный газ, а также для удобного доступа к онлайн-сервисам и возможности передавать показания счетчика.