Дуда предлагает изменить Конституцию Польши и закрепить официальные расходы на оборону

Президент Польши Анджей Дуда выступил с инициативой внести изменения в Конституцию в контексте оборонного бюджета. Он предлагает законодательно закрепить расходы на оборону на уровне не менее 4% от ВВП.

Дуда хочет усилить оборону

Дуда передал соответствующий законопроект спикеру Сейма Шимону Головне, передает 24 Канал со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

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Анджей Дуда Президент Польши Сегодня самое главное – постоянно укреплять нашу безопасность, поэтому, пользуясь тем, что мы имеем консенсус на политической арене, я считаю, что ее необходимо укреплять и с юридической стороны.

Поправка к Конституции, которую предлагает Анджей Дуда, предусматривает, что ежегодные расходы на оборону в размере 4% ВВП станут обязательными, что будет гарантировать стабильное финансирование польских вооруженных сил.

Заметьте! НАТО рассматривает возможность увеличения неофициальной цели по оборонным расходам для стран-членов. Ожидается, что на саммите в июне 2025 года этот показатель может вырасти с нынешних 2% до 3 или 3,5% ВВП.

ЕС уже усиливает финансирование обороны

Страны Европейского Союза активизируют усилия, чтобы мобилизовать дополнительные триллионы евро на укрепление обороноспособности. Это необходимо для:

Противодействия угрозе со стороны России;

Компенсации возможного сокращения военной поддержки США.

Ожидается, что ближайшие решения НАТО и изменение позиции США существенно повлияют на будущее европейской оборонной политики.