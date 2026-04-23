Свет исчез в 7 регионах, ранен человек: каковы последствия российских обстрелов

Россия в очередной раз нанесла удары по украинской энергетической системе в ночь на четверг, 23 апреля. Как следствие, на утро зафиксировали новые обесточивания, а в одном из регионов ранения получил человек.

Какие регионы пострадали в результате атак?

В результате обстрелов российской армии пострадали потребители в семи регионах, сообщает Минэнерго.

Частично без света после атак остались домохозяйства в таких областях:

Донецкая;

Сумская;

Полтавская;

Херсонская;

Днепропетровская;

Харьковская;

и Запорожская.

Сейчас в тех районах, где позволяет ситуация с безопасностью, работают аварийные бригады. В ведомстве отметили, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов,

– добавили в Минэнерго.

В то же время не враг нанес не только обесточивания. Во время атаки на энергообъект в Николаевской области ранения получил один из работников предприятия. Ему оказали необходимую помощь.

Обратите внимание! Плановых графиков отключения света в Украине 22 апреля не вводили. Минэнерго пишет, что ограничений не прогнозируется. Но советует следить за изменениями в энергоснабжении на официальных страницах своего облэнерго, ведь ситуация в системе может измениться.

Какое потребление электроэнергии сегодня?

Вместе с тем потребление электроэнергии в четверг в Украине выросло, сообщает Укрэнерго. По состоянию на 9:30 утра украинцы использовали на 4,9% больше электричества, чем в то же время 22 апреля.

Причин увеличения потребления света энергетики называют несколько:

Похолодание по сравнению с предыдущим днем заставляет украинцев больше использовать электроэнергии, в частности, для обогрева.

Облачная погода на значительной части территории Украины снижает активность солнечных электростанций бытовых потребителей, поэтому они больше берут электричества из общей сети.

Поэтому энергетики советуют экономно потреблять электроэнергию в четверг, особенно в вечерние часы.

Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00,

– призвали в Укрэнерго.

Обратите внимание! Бережливость в потреблении света поможет снизить общую нагрузку на энергетическую систему страны.

