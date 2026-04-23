Які регіони постраждали внаслідок атак?

Внаслідок обстрілів російської армії постраждали споживачі у семи регіонах, повідомляє Міненерго.

Частково без світла після атак залишилися домогосподарства у таких областях:

Донецька;

Сумська;

Полтавська;

Херсонська;

Дніпропетровська;

Харківська;

та Запорізька.

Наразі у тих районах, де дозволяє безпекова ситуація, працюють аварійні бригади. У відомстві наголосили, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів,

– додали в Міненерго.

Водночас не ворог завдав не лише знеструмлень. Під час атаки на енергооб’єкт у Миколаївській області поранень зазнав один із працівників підприємства. Йому надали необхідну допомогу.

Зауважте! Планових графіків відключення світла в Україні 22 квітня не вводили. Міненерго пише, що обмежень не прогнозується. Але радить стежити за змінами в енергопостачанні на офіційних сторінках свого обленерго, адже ситуація в системі може змінитися.

Яка споживання електроенергії сьогодні?

Разом з тим споживання електроенергії у четвер в Україні зросло, повідомляє Укренерго. Станом на 9:30 ранку українці використовували на 4,9% більше електрики, ніж в той самий час 22 квітня.

Причин збільшення споживання світла енергетики називають кілька:

Похолодання порівняно з попереднім днем змушує українців більше використовувати електроенергії, зокрема, для обігріву.

Хмарна погода на значній частині території України знижує активність сонячних електростанцій побутових споживачів, тому вони більше беруть електрики із загальної мережі.

Тому енергетики радять ощадливо споживати електроенергію у четвер, особливо у вечірні години.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00,

– закликали в Укренерго.

Зауважте! Ощадливість у споживанні світла допоможе знизити загальне навантаження на енергетичну систему країни.

