Які регіони постраждали внаслідок атак?
Внаслідок обстрілів російської армії постраждали споживачі у семи регіонах, повідомляє Міненерго.
Частково без світла після атак залишилися домогосподарства у таких областях:
- Донецька;
- Сумська;
- Полтавська;
- Херсонська;
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- та Запорізька.
Наразі у тих районах, де дозволяє безпекова ситуація, працюють аварійні бригади. У відомстві наголосили, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів,
– додали в Міненерго.
Водночас не ворог завдав не лише знеструмлень. Під час атаки на енергооб’єкт у Миколаївській області поранень зазнав один із працівників підприємства. Йому надали необхідну допомогу.
Зауважте! Планових графіків відключення світла в Україні 22 квітня не вводили. Міненерго пише, що обмежень не прогнозується. Але радить стежити за змінами в енергопостачанні на офіційних сторінках свого обленерго, адже ситуація в системі може змінитися.
Яка споживання електроенергії сьогодні?
Разом з тим споживання електроенергії у четвер в Україні зросло, повідомляє Укренерго. Станом на 9:30 ранку українці використовували на 4,9% більше електрики, ніж в той самий час 22 квітня.
Причин збільшення споживання світла енергетики називають кілька:
- Похолодання порівняно з попереднім днем змушує українців більше використовувати електроенергії, зокрема, для обігріву.
- Хмарна погода на значній частині території України знижує активність сонячних електростанцій побутових споживачів, тому вони більше беруть електрики із загальної мережі.
Тому енергетики радять ощадливо споживати електроенергію у четвер, особливо у вечірні години.
Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00,
– закликали в Укренерго.
Зауважте! Ощадливість у споживанні світла допоможе знизити загальне навантаження на енергетичну систему країни.
Де останнім часом були відключення світла і чому?
Увечері 20 квітня у Рівному частина житлових будинків тимчасово залишилася без електропостачання. У Рівненської ОВА пояснили, що це сталося через аварійне відключення в мережі.
18 квітня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару було пошкоджено важливий енергооб’єкт, що призвело до знеструмлення близько 380 тисяч споживачів.
Раніше, 16 квітня, без електроенергії залишилися Херсон і Миколаїв після чергових обстрілів. Енергетичні служби працювали над ліквідацією наслідків атак та поступовим відновленням електропостачання.