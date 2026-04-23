Які регіони постраждали внаслідок атак?

Внаслідок обстрілів російської армії постраждали споживачі у семи регіонах, повідомляє Міненерго.

Частково без світла після атак залишилися домогосподарства у таких областях:

  • Донецька;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Херсонська;
  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • та Запорізька.

Наразі у тих районах, де дозволяє безпекова ситуація, працюють аварійні бригади. У відомстві наголосили, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів,
– додали в Міненерго.

Водночас не ворог завдав не лише знеструмлень. Під час атаки на енергооб’єкт у Миколаївській області поранень зазнав один із працівників підприємства. Йому надали необхідну допомогу.

Зауважте! Планових графіків відключення світла в Україні 22 квітня не вводили. Міненерго пише, що обмежень не прогнозується. Але радить стежити за змінами в енергопостачанні на офіційних сторінках свого обленерго, адже ситуація в системі може змінитися.

Яка споживання електроенергії сьогодні?

Разом з тим споживання електроенергії у четвер в Україні зросло, повідомляє Укренерго. Станом на 9:30 ранку українці використовували на 4,9% більше електрики, ніж в той самий час 22 квітня.

Причин збільшення споживання світла енергетики називають кілька:

  • Похолодання порівняно з попереднім днем змушує українців більше використовувати електроенергії, зокрема, для обігріву.
  • Хмарна погода на значній частині території України знижує активність сонячних електростанцій побутових споживачів, тому вони більше беруть електрики із загальної мережі.

Тому енергетики радять ощадливо споживати електроенергію у четвер, особливо у вечірні години.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00,
– закликали в Укренерго.

Зауважте! Ощадливість у споживанні світла допоможе знизити загальне навантаження на енергетичну систему країни.

Де останнім часом були відключення світла і чому?

  • Увечері 20 квітня у Рівному частина житлових будинків тимчасово залишилася без електропостачання. У Рівненської ОВА пояснили, що це сталося через аварійне відключення в мережі.

  • 18 квітня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару було пошкоджено важливий енергооб’єкт, що призвело до знеструмлення близько 380 тисяч споживачів.

  • Раніше, 16 квітня, без електроенергії залишилися Херсон і Миколаїв після чергових обстрілів. Енергетичні служби працювали над ліквідацією наслідків атак та поступовим відновленням електропостачання.