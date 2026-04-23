Какие регионы пострадали в результате атак?

В результате обстрелов российской армии пострадали потребители в семи регионах, сообщает Минэнерго.

Смотрите также Власть готовит повышение цен на электроэнергию для бизнеса, – СМИ

Частично без света после атак остались домохозяйства в таких областях:

  • Донецкая;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Херсонская;
  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • и Запорожская.

Сейчас в тех районах, где позволяет ситуация с безопасностью, работают аварийные бригады. В ведомстве отметили, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов,
– добавили в Минэнерго.

В то же время не враг нанес не только обесточивания. Во время атаки на энергообъект в Николаевской области ранения получил один из работников предприятия. Ему оказали необходимую помощь.

Обратите внимание! Плановых графиков отключения света в Украине 22 апреля не вводили. Минэнерго пишет, что ограничений не прогнозируется. Но советует следить за изменениями в энергоснабжении на официальных страницах своего облэнерго, ведь ситуация в системе может измениться.

Какое потребление электроэнергии сегодня?

Вместе с тем потребление электроэнергии в четверг в Украине выросло, сообщает Укрэнерго. По состоянию на 9:30 утра украинцы использовали на 4,9% больше электричества, чем в то же время 22 апреля.

Причин увеличения потребления света энергетики называют несколько:

  • Похолодание по сравнению с предыдущим днем заставляет украинцев больше использовать электроэнергии, в частности, для обогрева.
  • Облачная погода на значительной части территории Украины снижает активность солнечных электростанций бытовых потребителей, поэтому они больше берут электричества из общей сети.

Поэтому энергетики советуют экономно потреблять электроэнергию в четверг, особенно в вечерние часы.

Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00,
– призвали в Укрэнерго.

Обратите внимание! Бережливость в потреблении света поможет снизить общую нагрузку на энергетическую систему страны.

Где в последнее время были отключения света и почему?

  • Вечером 20 апреля в Ровно часть жилых домов временно осталась без электроснабжения. В Ровенской ОВА объяснили, что это произошло из-за аварийного отключения в сети.

  • 18 апреля российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара был поврежден важный энергообъект, что привело к обесточиванию около 380 тысяч потребителей.

  • Ранее, 16 апреля, без электроэнергии остались Херсон и Николаев после очередных обстрелов. Энергетические службы работали над ликвидацией последствий атак и постепенным восстановлением электроснабжения.