Какие регионы пострадали в результате атак?
В результате обстрелов российской армии пострадали потребители в семи регионах, сообщает Минэнерго.
Частично без света после атак остались домохозяйства в таких областях:
- Донецкая;
- Сумская;
- Полтавская;
- Херсонская;
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- и Запорожская.
Сейчас в тех районах, где позволяет ситуация с безопасностью, работают аварийные бригады. В ведомстве отметили, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов,
– добавили в Минэнерго.
В то же время не враг нанес не только обесточивания. Во время атаки на энергообъект в Николаевской области ранения получил один из работников предприятия. Ему оказали необходимую помощь.
Обратите внимание! Плановых графиков отключения света в Украине 22 апреля не вводили. Минэнерго пишет, что ограничений не прогнозируется. Но советует следить за изменениями в энергоснабжении на официальных страницах своего облэнерго, ведь ситуация в системе может измениться.
Какое потребление электроэнергии сегодня?
Вместе с тем потребление электроэнергии в четверг в Украине выросло, сообщает Укрэнерго. По состоянию на 9:30 утра украинцы использовали на 4,9% больше электричества, чем в то же время 22 апреля.
Причин увеличения потребления света энергетики называют несколько:
- Похолодание по сравнению с предыдущим днем заставляет украинцев больше использовать электроэнергии, в частности, для обогрева.
- Облачная погода на значительной части территории Украины снижает активность солнечных электростанций бытовых потребителей, поэтому они больше берут электричества из общей сети.
Поэтому энергетики советуют экономно потреблять электроэнергию в четверг, особенно в вечерние часы.
Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00,
– призвали в Укрэнерго.
Обратите внимание! Бережливость в потреблении света поможет снизить общую нагрузку на энергетическую систему страны.
Где в последнее время были отключения света и почему?
Вечером 20 апреля в Ровно часть жилых домов временно осталась без электроснабжения. В Ровенской ОВА объяснили, что это произошло из-за аварийного отключения в сети.
18 апреля российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара был поврежден важный энергообъект, что привело к обесточиванию около 380 тысяч потребителей.
Ранее, 16 апреля, без электроэнергии остались Херсон и Николаев после очередных обстрелов. Энергетические службы работали над ликвидацией последствий атак и постепенным восстановлением электроснабжения.