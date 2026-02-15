Удар по кошельку Кремля: дроны поразили критически важный порт России

В ночь на воскресенье, 15 февраля, прибрежные районы Краснодарского края России подверглись массированной атаке беспилотников. Основной удар пришелся на инфраструктуру черноморского порта Тамань.

Какие последствия удара по Тамани?

Наибольшие разрушения претерпел поселок Волна в Темрюкском районе, где непосредственно находится порт Тамань, пишет Bloomberg.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ПВО работала в течение всей ночи. Однако отразить атаку дронов россиянам так и не удалось.

Как следствие, удары беспилотников привели к повреждениям портовой инфраструктуры. Поражены:

резервуар для хранения горючего;

складские помещения;

портовые терминалы.

Во время атаки в порту возникли несколько пожаров. К их тушению привлекли более 100 спасателей.

Добавим, что порт Тамань является критически важным объектом для российского экспорта.

По данным отраслевых источников, в прошлом году через порт Тамань было перевалено около 4,16 миллиона тонн нефтепродуктов,

– пишет Reuters.

В то же время через этот порт обслуживает перевалку зерна, угля, удобрений и других грузов.

Заметьте! Черноморский порт Тамань расположен на полуострове напротив аннексированного Россией украинского Крыма. Это не первая атака на его инфраструктуру – предыдущая была в декабре 2025 года.

Как Украина отвечает на атаки России?

Как отмечает издание, Украина возобновила удары по российской энергетической инфраструктуре после завершения "энергетического перемирия", заключенного при посредничестве США.

Украинские дроны летят в ответ на массированные обстрелы России крылатыми и баллистическими ракетами. Они оставляют без света и отопления сотни тысяч украинцев посреди зимы.

Например, недавно 220 тысяч жителей в Белгородской области были обесточены после атак. А местные власти сообщили, что жители многоэтажек останутся без горячей воды до конца отопительного сезона.

Обратите внимание! В Белгороде в результате ракетных атак 7 и 8 февраля возникли масштабные проблемы с электроснабжением, газом и теплом. Без отопления тогда осталось около 80 тысяч человек.

Что известно о предыдущей атаке на Тамань?