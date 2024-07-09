Денежная помощь от правительства

По словам Шмыгаля, Украина совместно с ЮНИСЕФ выделит денежную помощь в размере 10,8 тысяч гривен на каждого члена семьи.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.

В то же время, для врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов уже найдены локации для переезда. Соответствующее поручение о начале перемещения уже предоставлено.

Шмигаль подчеркнул, что для прекращения геноцидной войны Украине нужно больше оружия, в частности, ПВО. Кроме того, нужно больше санкций против России, а также больше финансовой поддержки Украины за счет замороженных российских активов на Западе.

Заметьте! С начала полномасштабной войны россияне уничтожили в Украине 214 медицинских учреждений, а более 1 600 повредили.