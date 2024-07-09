Грошова допомога від уряду

За словами Шмигаля, Україна спільно з ЮНІСЕФ виділить грошову допомогу у розмірі 10,8 тисячі гривень на кожного члена родини.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.

Водночас для лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів вже знайдено локації для переїзду. Відповідне доручення про початок переміщення вже надано.

Шмигаль наголосив, що для припинення геноцидної війни Україні потрібно більше зброї, зокрема ППО. Крім того, треба більше санкцій проти Росії, а також більше фінансової підтримки України коштом заморожених російських активів на Заході.

Зауважте! Від початку повномасштабної війни росіяни знищили в Україні 214 медичних закладів, а понад 1 600 пошкодили.