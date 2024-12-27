Атаки на корабли в Красном море: сколько они стоили Египту

Атаки хуситов в Красном море стали причиной сбоев, которые обошлись Египту по меньшей мере в 7 миллиардов долларов потерь доходов от Суэцкого канала в этом году. Такое заявление сделала администрация президента Египта.

Что известно об атаке хуситов на Египет

Доходы от этого жизненно важного международного водного пути снизились более чем на 60%, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Атаки хуситов сильно ударили по Египту с момента их начала в конце 2023 года,

– говорится в материале.

Так Йеменская боевая группа не атакует египетские активы. Но она фактически закрыла южную часть Красного моря и части Аденского залива для большинства западных судоходных компаний. Это препятствует им использовать Суэцкий канал для перевозки товаров между Европой и Азией.

Суэцкий канал является жизненно важным источником иностранной валюты для египетской экономики, объем которой составляет 380 миллиардов долларов. Ее валюта достигла рекордно низкого уровня за последний месяц,

– пишет Bloomberg.

Важно! Как отмечает издание, кроме нападений на корабли, хуситы запускают дроны и ракеты по Израилю. Они заявили, что не прекратят это делать, пока Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАСом в Газе.