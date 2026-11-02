Почти 100 раз всего за неделю: враг продолжает проводить атаки против энергетики Украины
Враг продолжает методично уничтожать украинскую инфраструктуру. По состоянию на 2 ноября ситуация в энергетике остается сложной.
Что произошло с энергосистемой и где сложилась наиболее сложная ситуация
В течение прошлой недели российские войска целенаправленно атаковали украинскую энергетику и нефтегазовый сектор 94 раза, как сообщили в Министерстве энергетики Украины.
В общей сложности Россия вызвала более 200 разрушительных инцидентов. Речь идет об уничтожении или повреждении энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.
Обратите внимание! По состоянию на 2 ноября новые отключения электроэнергии затронули потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Ровенской, Черкасской и Харьковской областях.
Наибольший удар пришелся на инфраструктуру в Днепропетровской и Киевской областях, где из-за масштабных повреждений оборудования нарушена передача электроэнергии.
Из-за повреждения энергетического оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям, поэтому вынужденно применяются аварийные отключения,
– пояснили в ведомстве.
В некоторых регионах вынужденно применяются меры по ограничению потребления электроэнергии.
А в отдельных регионах действуют аварийные отключения. В частности, предварительно обнародованные графики там пока не применяются.
Что еще сообщили в Минэнерго
Кроме того, 2 ноября Россия забрала жизнь энергетика из Краматорска в Донецкой области. В министерстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, в результате атаки дронов на территорию подстанции в Харьковской области ранения получил энергетик. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что накануне компания "Укрэнерго" предупреждала о введении графиков ограничения мощности для промышленности и почасовых отключений для населения с 06:00 до 23:59. Но ночные и утренние удары врага заставили оперативно пересмотреть эти планы в сторону ужесточения ограничений. А в столице остановился электротранспорт.
На прошлой неделе в Минэнерго сообщили, что самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Днепропетровской и Киевской областях, а также в столице. Масштабы повреждений были значительными.