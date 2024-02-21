Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

Украина получила ресурсы и возможности, чтобы применить новую стратегию войны с Россией и наконец перенести ее на территорию врага. Что будет если уничтожить нефтяную инфраструктуру страны-агрессора?

Украина получила ресурсы и способности, чтобы применить новую стратегию войны с Россией и наконец перенести ее на территорию врага.

24 Канал анализирует, что будет если уничтожить нефтяную инфраструктуру страны-агрессора?

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Россия – "государство-наркоман"

Если проанализировать основные доходы бюджета России, то не трудно прийти к выводу, что РФ – это "наркоман на нефтегазовой игле".

Даже по официальным данным министерства финансов страны-агрессора, доходы федерального бюджета от нефти и газа за 2023 год составили 8 822,3 миллиарда рублей. Это практически 1/3 доходов всего федерального бюджета РФ. При этом за 2022 год эта сумма составляла 11 586 миллиардов рублей. То есть наблюдается падение в размере 23,9%.

Данные минфина России также показывают, что ненефтегазовые доходы составили 20 301 миллиард рублей. Эта сумма выросла по сравнению с аналогичными показателями 2022 года на 25,0%. Следует предположить, что таким образом российские власти пытались продемонстрировать, что она понемногу сходит с нефтегазовой иглы, вроде бы доля ненефтегазовых доходов растет, в то время как нефтегазовых падает. Однако это такая же пропаганда, как и многое другое в России.

На самом деле, по оценкам экспертов, зависимость только усиливается:

Ведь с одной стороны, в результате действия международных санкций удалось остановить целые циклы российского производства из-за нехватки комплектующих и деталей. Также для россиян остаются закрытыми критически важные для них рынки сбыта, в частности ЕС, что отнюдь не способствует увеличению ненефтегазовых доходов.

С другой стороны – фиксируются тенденции, свидетельствующие об увеличении добычи российской нефти и газа параллельно с их экспортом в Индию и Китай.

Зависимость оборонной промышленности России от нефтегазовой промышленности

Ежегодно Россия добывает около 550 миллионов тонн сырой нефти, из которых почти 50% идет на экспорт без переработки. Хотя данные российской добычи нефти засекречены, по мнению экспертов они могут составлять от 9,48 миллиона баррелей в сутки до целых 10,72 миллиона баррелей в сутки.Например, для США этот показатель составляет 12,9 миллиона баррелей в сутки, а для Саудовской Аравии 9,06 миллиона. В целом эксперты предполагают , что доходы российского федерального бюджета от нефти и газа могут составлять 13,5 триллиона рублей (8 822,3 миллиарда рублей заявленных).

По разным оценкам Россия тратит на оборонную промышленность, содержание силового блока и на ведение боевых действий до 14,5 триллиона рублей, что фактически половина федерального бюджета.

Но не только доходами едиными... Россия ведет необъявленную войну против Украины, а сама ее экономика постепенно переходит на военные рельсы с акцентом на производство товаров военного назначения.

И здесь также без нефти и газа никуда не денешься. Ведь для производства взрывчатых веществ нужны толуол, серная и азотная кислоты. В то время как все нефтеперерабатывающие заводы России, производящие толуол, производят его из нефти. Все заводы в России, производящие азотную кислоту, производят ее из аммиака, который, в свою очередь, изготавливается из природного газа.

Проще говоря, вся российская взрывчатка – это также нефть и газ. То есть нефть и газ – это не только способ получения доходов, а также и оружие.

Как остановить военно-экономическую машину России?

Исходя из анализа недавних "хлопковых пожаров" на предприятиях нефтегазовой промышленности государства-агрессора, можно предположить, что у украинского военного командования родилась новая стратегия.

Очевидно, ее суть заключается в том, что благодаря уничтожению нефтегазовой инфраструктуры России можно не только спровоцировать дефолт российской экономики из-за резкого падения нефтегазовых доходов, но и также остановить производство критически важных для них компонентов для ракет и боеприпасов.

И здесь на помощь приходит ряд важных обстоятельств:

Стоит отметить, что объекты нефтяной и газовой отраслей России совсем не защищены от нанесения ударов с воздуха, земли, моря. У россиян не хватает средств ПВО и РЭБ для борьбы с дронами.

Более миллиона квадратных километров территории России находится в зоне, уязвимой для БПЛА Вооруженных Сил Украины и на которой расположено более половины всей российской нефтеперерабатывающей промышленности.

Кроме этого, все российские нефтегазовые объекты имеют высокий уровень взрывной и пожарной опасности. Всем известен подход "русского ваньки" к правилам пожарной безопасности.

Но если без сарказма, то проблема с противопожарной защитой действительно существует. Оборудование устаревшее, производство российского "импортозамещения" опять-таки наталкивается на проблему с комплектующими из-за санкций, а о закупке современного иностранного оборудования и речи нет.

Наряду с этим российские отрасли производства полностью зависимы от импортного промышленного оборудования, что особенно ощутимо после ударов по российским НПЗ. Как оказалось, Россия не способна импортозаместить критически важное оборудование для производства бензина и дизтоплива. При этом существует жесткая взаимная зависимость всех составляющих нефтяной и газовой отраслей России – вывод из строя одних составляющих, неизбежно приведет к остановке других.

Кроме этого, слабой стороной России является чрезмерная централизация управления нефтяной и газовой отраслями.

Результаты ударов украинских БПЛА по российским НПЗ

Сейчас в России так или иначе работают 32 крупных НПЗ и еще 80 мини-НПЗ. По оценкам аналитиков, уничтожение или остановка работы только 20 крупных НПЗ приведет к выводу из строя до 56% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

31 января агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства энергетики России сообщило о сокращении в январе экспорта бензина и дизтоплива в страны – не члены СНГ на 37% по сравнению с декабрем 2023 года и на 23% по сравнению с январем 2023 года. Причиной было официально названо внеплановые ремонты, спровоцированные пожарами на НПЗ и атаками украинских беспилотников.

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По информации Moscow Times, за первые 2 недели февраля среднесуточная переработка нефти на НПЗ России сократилась на 4% по сравнению с объемами переработки в январе и на 8,6% от уровня загрузок в феврале 2023 года.

Привет российским НПЗ от ВСУ

Завод "Лукойл" НОРСИ в Нижнем Новгороде в результате атаки, по информации Reuters 15 января 2024 года, может уменьшить вдвое выпуск высокооктанового бензина в результате экстренной остановки одной из двух установок каталитического крекинга. Вследствие этого "Лукойл" остановил свой экспорт и попросил других производителей помочь с поставкой 200 тысяч тонн бензина А-95 на внутренний рынок в январе-феврале. Российские новостные агентства распространили слухи о возможном введении запрета на экспорт нефтепродуктов, которые были официально опровергнуты.

в результате атаки, по информации Reuters 15 января 2024 года, может уменьшить вдвое выпуск высокооктанового бензина в результате экстренной остановки одной из двух установок каталитического крекинга. Вследствие этого "Лукойл" остановил свой экспорт и попросил других производителей помочь с поставкой 200 тысяч тонн бензина А-95 на внутренний рынок в январе-феврале. Российские новостные агентства распространили слухи о возможном введении запрета на экспорт нефтепродуктов, которые были официально опровергнуты. Атака на российский НПЗ "Новатэк" на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области 22 января 2024 года повлияла на маршрут 55% экспорта российской нефти, 87% авиационного топлива, 54% конденсата и 61% керосина (данные за 2023 год) и остановила работу НПЗ. Несмотря на оптимистичные заявления россиян о восстановлении переработки, на это может уйти несколько месяцев, поскольку ударом была поражена технологическая установка с современным оборудованием, приобретенным перед санкциями. По подсчетам аналитиков Dragon Capital, потери "Новатэк" от остановки завода могут достичь до 250 миллионов долларов США за каждый месяц простоя. Завод в Усть-Луге стоял до 11 февраля и возобновил суточную переработку до 14000 тонн газового конденсата (мощность до аварии – 20000 тонн конденсата в сутки).

на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области 22 января 2024 года повлияла на маршрут 55% экспорта российской нефти, 87% авиационного топлива, 54% конденсата и 61% керосина (данные за 2023 год) и остановила работу НПЗ. Несмотря на оптимистичные заявления россиян о восстановлении переработки, на это может уйти несколько месяцев, поскольку ударом была поражена технологическая установка с современным оборудованием, приобретенным перед санкциями. По подсчетам аналитиков Dragon Capital, потери "Новатэк" от остановки завода могут достичь до 250 миллионов долларов США за каждый месяц простоя. Завод в Усть-Луге стоял до 11 февраля и возобновил суточную переработку до 14000 тонн газового конденсата (мощность до аварии – 20000 тонн конденсата в сутки). Туапсинский НПЗ до атаки 25 января перерабатывал 24000 тонн нефти в сутки, после 25 января завод приостановил работу. Максимальная мощность переработки завода – 34000 тонн нефти в сутки, его остановка больше всего влияет на сокращение первичной переработки в РФ.

до атаки 25 января перерабатывал 24000 тонн нефти в сутки, после 25 января завод приостановил работу. Максимальная мощность переработки завода – 34000 тонн нефти в сутки, его остановка больше всего влияет на сокращение первичной переработки в РФ. Волгоградский НПЗ "Лукойла" после пожара 3 февраля на первичной установке переработки АВТ-5 (мощность – 8570 тонн нефти в сутки) в результате атаки сократил переработку в среднем на 10% по сравнению с январем 2024 года и перерабатывает до 35000 тонн нефти в сутки вместо 39000 тонн. Мощность утраченной установки составляет 25% от суммарной мощности двух оставшихся установок.

после пожара 3 февраля на первичной установке переработки АВТ-5 (мощность – 8570 тонн нефти в сутки) в результате атаки сократил переработку в среднем на 10% по сравнению с январем 2024 года и перерабатывает до 35000 тонн нефти в сутки вместо 39000 тонн. Мощность утраченной установки составляет 25% от суммарной мощности двух оставшихся установок. Ильский НПЗ после выхода из строя установки первичной переработки АВТ-6 мощностью 10300 тонн нефти в сутки из-за пожара в результате атаки дронов 9 февраля потерял 56% мощности и снизил переработку вдвое. В течение января завод перерабатывал ежедневно 16000 тонн нефти, теперь – 8300 тонн в сутки.

после выхода из строя установки первичной переработки АВТ-6 мощностью 10300 тонн нефти в сутки из-за пожара в результате атаки дронов 9 февраля потерял 56% мощности и снизил переработку вдвое. В течение января завод перерабатывал ежедневно 16000 тонн нефти, теперь – 8300 тонн в сутки. Афипский НПЗ после "попытки" атаки 9 февраля снизил загрузку на 22% или 3700 тонн нефти в сутки по сравнению с январем. Руководство завода отрицает факт пожара или повреждений, хотя российские медиа сообщают о "падении обломков дронов" на территорию заводов.

Экономические последствия ударов по нефтеперерабатывающим заводам России

По данным Международного энергетического агентства, до 24 февраля 2022 нефтеперерабатывающие заводы россиян экспортировали около 2,8 миллиона баррелей нефтепродуктов ежедневно, но, по данным аналитиков ING, с началом полномасштабной агрессии сократили экспорт почти втрое – до около 1 миллиона баррелей нефтепродуктов ежедневно, оставаясь при этом ведущим игроком мирового рынка топлива.

Вследствие введения прогрессивного налогообложения нефтяной отрасли в привязке к мировым ценам и в связи с трудностями в проведении ремонтов НПЗ из-за технологических санкций, экспорт нефти и нефтепродуктов из России, по данным Standard & Poor's, достиг минимума с сентября 2022 года – 5,27 миллиона баррелей в день, что на 650 тысяч баррелей в день ниже уровня перед полномасштабной войной.

Остановки НПЗ вызвали дефицит топлива в регионах России и рост внутренних цен на топливо, в результате чего в сентябре 2023 года правительство России было вынуждено ввести временный запрет экспорта нефтепродуктов (кроме стран СНГ), чтобы "стабилизировать цены на топливо" и перенаправить нефтепродукты на внутренний рынок, в том числе для военных нужд.

В октябре запрет был частично отменен, взамен правительство России увеличило субсидирование нефтепереработки для внутреннего рынка. Полностью запрет отменили в ноябре 2023 года и это наводит на определенные размышления.

Перспективы блокирования российского экспорта нефти

По данным Bloomberg, чистые бюджетные доходы РФ от нефти и газа составили 99,3 миллиарда долларов и сократились по сравнению с 2022 годом на 24%.

Наиболее мощный источник поступления свободно конвертируемой валюты в Россию – экспорт нефти и нефтепродуктов.

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Технически непосредственно промышленный комплекс состоит из:

разведки нефтяных месторождений;

добывающих скважин;

сети нефтепроводов и компрессорных станций;

мест хранения нефти;

нефтеперерабатывающих заводов и сети продуктопроводов;

и, собственно – нефтяных терминалов, которые обеспечивают загрузку нефти (или нефтепродуктов) в танкеры, транспортирующие нефть (нефтепродукты) к получателю.

Со времени распада СССР грузовые нефтяные (как и продуктовые) терминалы подверглись значительному уровню замены части оборудования, которое производилось в СССР, на импортные образцы, большая часть которых производится в западных странах.

То есть уничтожение (повреждение) даже части оборудования нефтяного терминала приведет к длительной его остановке, что, в свою очередь, скажется на всем обратном направлении технологической цепи: переработка нефти (если предусмотрен экспорт нефтепродуктов); транспортировка и добыча нефти.

Если остановка добычи будет происходить длительное время (от 1 до 4 недель), значительно повышается риск выхода из строя нефтедобывающей скважины, что приводит не только к большим финансовым потерям, но вплоть до потери самой возможности добычи нефти из скважины. Это особенно актуально в суровом климате севера России и Сибири, где расположена значительная часть нефтедобывающей отрасли России.

Очень эффективный сценарий – вывод из строя нефтяных терминалов приведет к проблемам всей технологической цепочки, вплоть до остановки добычи нефти из скважины.

Перспективы уничтожения газовой промышленности России

Газ в России добывается в основном в одном месте – на Ямале, и передается системой магистральных газопроводов потребителям и на экспорт.

На карте магистральных газопроводов, идущих с Ямала, есть место, известное как "Ямальский крест", в котором пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Он расположен на берегу реки Правая Хетта, неподалеку от села Пангоды, и со спутника выглядит как два креста, нарисованные прямо на тундре. Именно здесь одним ударом можно перекрыть 85% добычи природного газа РФ и отрезать от газа и, как следствие, от электроэнергии, тепла и сырья для производства взрывчатых веществ, всю европейскую часть России, где расположена основная масса населения и основная масса военной промышленности.

Кроме того, критическим объектом является Воркутинская линейная производственная дирекция магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Ухта", в которую входят самые северные в мире компрессорные станции: Байдарацкая, Ярынская, Гагарацкая, Воркутинская. В 2022 году объем транспортируемого газа составил более 129 миллиардов кубометров.

Также возможно разрушение газовых компрессорных станций ближе к Москве, без которых невозможна транспортировка газа из Сибири. Огромная Новоарзамасская газокомпрессорная станция, что под Нижним Новгородом, транспортирует газ из Сибири на весь регион. Касимовское подземное хранилище газа, которое расположено между Владимиром и Рязанью к юго-востоку от Москвы и которое имеет мощность в 12 миллиардов кубометров газа, обеспечивает газом весь регион.

Также возможно повреждение любого участка газопроводов. Газопроводная система настолько длинная, а уязвимых объектов на ней так много, что всех существующих в мире систем ПВО недостаточно для обеспечения их надежной защиты. Таким образом, БПЛА большой дальности могут вызвать такой коллапс газовой промышленности, от которого Россия долго не оправится.

Как уничтожение нефтяных объектов повлияет на Россию

В целом выбранная стратегия по уничтожению объектов критической инфраструктуры нефтегазовой промышленности России имеет весомое обоснование. Удары практически сразу вызывают волновые колебания в других секторах российской экономики.

К примеру, сокращение производства НПЗ приводит к уменьшению объемов бензина как для экспорта, так и для внутреннего рынка, и вызывает подорожание бензина и потери для бюджета России. Кроме повышения уровня социальной напряженности в России, дефицит топлива влияет на другие отрасли экономики государства-агрессора и сокращает расходы режима Путина на войну.

Одновременный срыв поставок российских энергоресурсов может спровоцировать расторжение международных контрактов что, в свою очередь, приведет к потере традиционных рынков сбыта нефти и газа, ускорению перехода экономического кризиса в России в полноценный коллапс экономики.

В то же время это приведет к снижению покупательной способности населения, увеличению сторонников антивоенных протестов, побуждению коренных народов федерации к самоопределению, отсоединению от Москвы, которая затянула их в губительную войну. А это прямой путь к остановке российской военной машины и прекращению военных действий, а возможно и вообще к полному выводу российских войск с украинских оккупированных территорий.