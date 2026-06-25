Впервые за более чем 40 лет: Швеция возрождает атомную энергетику

Швеция вновь делает ставку на атомную энергетику. В четверг, 25 июня, правительство одобрило первый пакет финансирования для строительства новых ядерных реакторов.

Что известно о новых реакторах

Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, пишет Reuters.

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Политик не раскрыл подробностей финансирования, поскольку перед реализацией этого пакета его ещё должна одобрить Европейская комиссия.

Однако известно, что за строительство будет отвечать компания Videberg Kraft.

Государство также войдет в этот проект в качестве совладельца,

– пояснил Кристерссон.

Согласно сообщению, правительство получит в компании 60% акций. В настоящее время Videberg Kraft на 80% принадлежит государственной энергетической компании Vattenfall и на 20% – консорциуму промышленных предприятий.

Почему Швеция возвращается к атому

Финансирование строительства ядерных реакторов нового поколения ещё в прошлом году поддержал парламент Швеции, приняв необходимое законодательство.

Эти реакторы станут первыми, которые построят в стране более чем за 40 лет.

В правительстве заявляют, что развитие атомной энергетики необходимо для укрепления энергетической безопасности страны и достижения климатических целей. Ведь Швеция стремится сократить чистые выбросы до нулевого уровня к 2045 году.

Сколько реакторов в Швеции

Ранее в Швеции было 12 действующих ядерных реакторов. Они были построены в 1970 – 1980-х годах и обеспечивали значительную часть потребностей страны в электроэнергии.

Однако впоследствии на референдуме жители проголосовали за то, чтобы постепенно отказаться от атомной энергетики. В связи с этим 6 устаревших реакторов вывели из эксплуатации.

В настоящее время в Швеции работают 6 ядерных реакторов на трех АЭС:

Форсмарк;

Оскарсхамн;

и Ringhals.

Они обеспечивают около 30 % всей электроэнергии страны.

Таким образом, Швеция присоединится к общемировой тенденции развития атомной энергетики, которая активно распространяется по всему миру. Напомним, что страны ЕС, США и Китай в настоящее время активизируют строительство новых реакторов и продлевают срок эксплуатации старых АЭС в связи с ростом спроса на электроэнергию.