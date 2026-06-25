Що відомо про нові реактори

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, пише Reuters.

Дивіться також 14 років затримки і мільярди євро: чому нові атомні проєкти в Європі стають дорожчими і довшими

Політик не розкрив деталей фінансування, оскільки перед реалізацією цього пакета його ще має схвалити Європейська комісія.

Однак відомо, що за будівництво відповідатиме компанія Videberg Kraft.

Держава також увійде до цього проєкту як співвласник,

– пояснив Крістерссон.

За повідомленням, уряд отримає в компанії 60% акцій. Наразі Videberg Kraft на 80% належить державній енергетичній компанії Vattenfall і на 20% – консорціуму промислових підприємств.

Чому Швеція повертається до атома

Фінансування будівництва ядерних реакторів нового покоління ще торік підтримав парламент Швеції, ухваливши необхідне законодавство.

Ці реактори стануть першими, які збудують в країні більш ніж за 40 років.

В уряді говорять, що розвивати атомну енергетику необхідно для зміцнення енергетичної безпеки країни та досягнення кліматичної мети. Адже Швеція прагне зменшити чисті викиди до нульового рівня до 2045 року.

Скільки Швеція має реакторів

Раніше у Швеції було 12 діючих ядерних реакторів. Вони були побудовані у 1970 – 1980-х роках і забезпечували значну частину потреб країни в електроенергії.

Проте згодом на референдумі жителі проголосували за те, щоб поступово відмовитися від атомної енергетики. Через це 6 застарілих реакторів вивели з експлуатації.

Наразі у Швеції працюють 6 ядерних реакторів на трьох АЕС:

Forsmark;

Oskarshamn;

і Ringhals.

Вони забезпечують близько 30% усієї електроенергії країни.

Тож Швеція долучиться до загальносвітової тенденції з розбудови ядерної енергетики, яка спостерігається в усьому світі. Нагадаємо, країни ЄС, США та Китай наразі активізують будівництво нових реакторів і продовжують роботу старих АЕС через зростання попиту на електроенергію.