Что известно о новых реакторах
Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, пишет Reuters.
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Политик не раскрыл подробностей финансирования, поскольку перед реализацией этого пакета его ещё должна одобрить Европейская комиссия.
Однако известно, что за строительство будет отвечать компания Videberg Kraft.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Государство также войдет в этот проект в качестве совладельца,
– пояснил Кристерссон.
Согласно сообщению, правительство получит в компании 60% акций. В настоящее время Videberg Kraft на 80% принадлежит государственной энергетической компании Vattenfall и на 20% – консорциуму промышленных предприятий.
Почему Швеция возвращается к атому
Финансирование строительства ядерных реакторов нового поколения ещё в прошлом году поддержал парламент Швеции, приняв необходимое законодательство.
Эти реакторы станут первыми, которые построят в стране более чем за 40 лет.
В правительстве заявляют, что развитие атомной энергетики необходимо для укрепления энергетической безопасности страны и достижения климатических целей. Ведь Швеция стремится сократить чистые выбросы до нулевого уровня к 2045 году.
Сколько реакторов в Швеции
Ранее в Швеции было 12 действующих ядерных реакторов. Они были построены в 1970 – 1980-х годах и обеспечивали значительную часть потребностей страны в электроэнергии.
Однако впоследствии на референдуме жители проголосовали за то, чтобы постепенно отказаться от атомной энергетики. В связи с этим 6 устаревших реакторов вывели из эксплуатации.
В настоящее время в Швеции работают 6 ядерных реакторов на трех АЭС:
- Форсмарк;
- Оскарсхамн;
- и Ringhals.
Они обеспечивают около 30 % всей электроэнергии страны.
Таким образом, Швеция присоединится к общемировой тенденции развития атомной энергетики, которая активно распространяется по всему миру. Напомним, что страны ЕС, США и Китай в настоящее время активизируют строительство новых реакторов и продлевают срок эксплуатации старых АЭС в связи с ростом спроса на электроэнергию.