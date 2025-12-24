Есть первые результаты аудитов энергокомпаний, – Зеленский

Во вторник, 23 декабря, Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко о ситуации в энергетике. В частности, уже есть первые результаты аудитов.

Что известно об аудите энергокомпаний?

Сейчас продолжается обновление наблюдательных советов и руководства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

По словам Зеленского, доклад касался ситуации в энергетике, восстановления генерации и сетей, а также трансформации энергетических компаний.

Много всего делается, есть первые результаты аудитов, продолжается обновление наблюдательных советов и руководства. Это все правильно,

– подчеркнул президент.

Напомним, 10 декабря Свириденко сообщила, что заслушала отчет председателя Государственной аудиторской службы Украины Юлии Соляник по подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.

Тогда речь шла о проверках на 10 филиалах НАЭК "Энергоатом", а промежуточные результаты ожидали в конце декабря. Премьер поручила службе еженедельно отчитываться о ходе аудитов, а по факту проведения предоставить исчерпывающую информацию правоохранительным органам.

На что повлиял пересмотр объектов критической инфраструктуры?