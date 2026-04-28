Авиасообщение под вопросом: хватит ли топлива на лето и что прогнозирует Еврокомиссия

В Еврокомиссии предупредили, что ситуация с горючим не благоприятна. И хотя пока дефицит авиатоплива только в пятой части аэропортов, другие должны отменять рейсы из-за повышения цен. Летом ситуация может измениться из-за ограниченных ресурсов и нехватки топлива.

Какова ситуация с авиатопливым в Европе?

О том, как война в Иране повлияла на работу авиационных компаний и будет ли дефицит ресурса, пишет dpa.

Немецкое информационное издание рассказывает о заявлении Еврокомиссара по транспорту. Апостолос Цицикостас сообщил, возможны значительные перебои в авиаперевозках. Основные причины – война в Иране и перекрытие Ормузского пролива. Ведь значительные объемы авиационного горючего поступали в Европу именно с Ближнего Востока.

Чиновник акцентирует, что в настоящее время горючего для авиарейсов хватает. А о дефиците сообщают менее 20% аэропортов. Еще более 80%– не имеют жалоб о недостатке ресурса.

А рейсы отменяют из-за цен., выросшие более чем вдвое. Некоторые рейсы стали еще более экономически невыгодными.

Еврокомиссар также отметил, что "ситуация не благоприятна". По его словам, если блокада Ормуза будет продолжительной и никакого решения не найдут, то после июня возможный дефицит ресурса.

Сейчас страны ЕС ежедневно отчитываются о запасах авиатоплива., чтобы в Союзе могли контролировать общий уровень резервов. Пока именно благодаря этим аварийным запасам в Европе и не предусматривают дефицита.

Если же после июня ситуация ухудшится, тогда резервы начнут использовать для покрытия недостатка горючего.

Как авиакомпании оценивают ситуацию с возможным дефицитом топлива?

Генеральный директор Wizz Air, Йожеф Варади, заявил, что его компания не останется без горючего, пишет Reuters. Он отмечает, что лоукостер не будет иметь дефицита даже по сценарию, когда война в Иране будет продолжаться долго.

Директор компании также отметил, что нынешние цены на авиатопливо в 1, 5 тысяч долларов за тонну является так называемым стимулом закупать ресурс у США. Такой вариант может решить уменьшение или ограничение основных поставок с Ближнего Востока.

Вместо этого Bloomberg пишет, что из-за войны в Иране, Европа может недополучить 20% авиапалата. И сейчас вместо подготовки к сезону, который должен был стать рекордным, компании упраздняют рейсы.

Заметьте! По предварительным расчетам Международной ассоциации воздушного транспорта, прибыль мировой авиаотрасли в 2026 году должна была стать рекордной. Ожидаемый показатель совокупной чистой прибыли – 41 миллиард долларов.

Как одолевает издание, европейская нефтяная промышленность делает все возможное, чтобы приспособиться к ситуации. Однако положение стран сейчас уязвимо.

Европейские авиакомпании упраздняют десятки тысяч рейсов. Проблема заключается в авиационном топливе, которое из-за войны войны на Ближнем Востоке стало самой болезненной точкой на нефтяном рынке,

– отметили в издании.

Также там добавили, что накануне компания Deutsche Lufthansa AG отменила 20 тысяч рейсов. Речь идет об убыточных перевозках на короткие расстояния. Авиакомпания KLM, например, упраздняет и уменьшает количество рейсов из Амстердама на 80.

Что еще известно о последствиях войны на Ближнем Востоке?

От 28 февраля, когда Израиль и США начали атаковать объекты Ирана, практически началась война на Ближнем Востоке. Кроме того, что ударов производили по нефтяным объектам, Иран как ответ перекрыл Ормузский пролив.

Да, энергоносители, пятую часть которых транспортировали именно с Ближнего Востока, стали уничтоженными или заблокированными. Так что, ряд стран столкнулись с экономическими и энергетическими последствиями.

Для преодоления энгокризиса Еврокомиссия уже представила специальный план. В основе проекта– достижение независимости в энергетике, а также заполнение газовых хранилищ, обеспечение достаточных резервов авиатоплива.

В частности, последствия конфликта затронули и Украину. Речь идет не только о завышенных цены на горючее, но и о возможном дефиците ресурсов. Однако по последнему сообщению Владимира Зеленского, на апрель и май объемы горючего обеспечены.