Бухгалтер обворовал клиентов в Сиднее на 26 миллионов долларов и потратил все деньги на ставки
Источник:news .com.au
В Сиднее бухгалтер обворовывал своих клиентов и тратил их деньги на азартные игры. В общей сложности сумма равна примерно 26 миллионам долларов.
Бухгалтер обворовал клиентов
В Сиднее бухгалтер, по фамилии Картер, подозревается в краже 26 миллионов долларов. С помощью этих денег он играл в азартные игры.
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Ему отказали в залоге, потому что он впервые явился в суд из-за риска побега. Есть вероятность, что подозреваемый связан с крупным организованным преступным синдикатом.
По информации СМИ, бухгалтер успел обокрасть не менее 8 клиентов на миллионы долларов. О его преступлениях знала жена и покрывала его, после чего они вместе нарушали закон, сохраняя и употребляя наркотики.
В Нацполиции рассказали о новой схеме мошенников
Для украинских пользователей начали поступать странные ссылка в мессенджерах. Если лицо за ними перейдет, то мошенники получат доступ к его банковским данным.
Нацполиция рассказала, что наиболее популярными видами обмана являются схемы:
- "Звонки от имени представителей банков",
- "Ваш родственник в беде",
- "Выигрыши призов",
- "Социальные выплаты во время войны",
- "Денежная реформа",
- "Продажа дешевых товаров "из рук в руки".