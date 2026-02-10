Австрия оказала помощь Украине: какую поддержку отправит страна-союзница

Сейчас страны-союзники активно оказывают помощь Украине. В частности много поддержки идет в страну на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике, когда в результате обстрелов люди остаются без света и отопления.

Какую помощь предоставила Украине Австрия?

Во вторник, 10 февраля, о помощи объявила Австрия, о чем говорится на сайте Минэнерго.

В ведомстве сообщили, что первый вице-премьер-министр Украины министр энергетики Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с Федеральным министром экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфгангом Гаттманнсдорфером. Стороны обсудили потребности страны в условиях чрезвычайного положения в энергетике, а также согласовали просмотр всех насущных потребностей по передаче Украине резервного или подержанного оборудования из австрийских станций.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Благодарны за помощь австрийского бизнеса, который предоставил оборудование для подземных хранилищ газа, ТЭЦ и газодобывающих мощностей. Украине важна любая помощь для формирования резервов и подготовки к следующему отопительному сезону.

Сообщается, что Австрия уже объявила о дополнительных 3 миллионах евро гуманитарной помощи для Украины. В частности Киев высоко ценит общий вклад Вены в размере 15,5 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики.

Кто еще оказывал помощь Украине?

5 февраля стало известно, что Швеция передает Украине пакет энергетической помощи. Его объем – один миллиард шведских крон. Об этом говорится на сайте шведского правительства.

Из этой суммы 600 миллионов шведских крон будет направлено в Ukraine Energy Support Fund, а остальные 400 миллионов – в Программу развития ООН (UNDP).

Обратите внимание! В 2026 году гражданская помощь Украине составит не менее 10 миллиардов шведских крон, что станет крупнейшим ежегодным объемом помощи одной стране за всю историю.

