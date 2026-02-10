Какую помощь предоставила Украине Австрия?
Во вторник, 10 февраля, о помощи объявила Австрия, о чем говорится на сайте Минэнерго.
В ведомстве сообщили, что первый вице-премьер-министр Украины министр энергетики Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с Федеральным министром экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфгангом Гаттманнсдорфером. Стороны обсудили потребности страны в условиях чрезвычайного положения в энергетике, а также согласовали просмотр всех насущных потребностей по передаче Украине резервного или подержанного оборудования из австрийских станций.
Благодарны за помощь австрийского бизнеса, который предоставил оборудование для подземных хранилищ газа, ТЭЦ и газодобывающих мощностей. Украине важна любая помощь для формирования резервов и подготовки к следующему отопительному сезону.
Сообщается, что Австрия уже объявила о дополнительных 3 миллионах евро гуманитарной помощи для Украины. В частности Киев высоко ценит общий вклад Вены в размере 15,5 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики.
Кто еще оказывал помощь Украине?
5 февраля стало известно, что Швеция передает Украине пакет энергетической помощи. Его объем – один миллиард шведских крон. Об этом говорится на сайте шведского правительства.
Из этой суммы 600 миллионов шведских крон будет направлено в Ukraine Energy Support Fund, а остальные 400 миллионов – в Программу развития ООН (UNDP).
Обратите внимание! В 2026 году гражданская помощь Украине составит не менее 10 миллиардов шведских крон, что станет крупнейшим ежегодным объемом помощи одной стране за всю историю.
Что еще следует знать о помощи Украине?
- Также 10 февраля Нидерланды объявили о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма составляет 35 миллионов евро. Таким образом страна существенно увеличила общий объем поддержки, осуществляемой через Фонд. Сейчас объем составляет до 100 миллионов евро.
- Крупнейшим донором Фонда в 2025 году стала Германия. В частности, в декабре страна выделила дополнительные 100 миллионов евро для восстановления критической инфраструктуры в результате российских атак.