Яку допомогу надала Україні Австрія?
У вівторок, 10 лютого, про допомогу оголосила Австрія, про що йдеться на сайті Міненерго.
У відомстві повідомили, що перший віцепрем’єр-міністр України міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із Федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфгангом Гаттманнсдорфером. Сторони обговорили потреби країни в умовах надзвичайного стану в енергетиці, а також узгодили перегляд усіх нагальних потреб щодо передачі Україні резервного або вживаного обладнання з австрійських станцій.
Вдячні за допомогу австрійського бізнесу, який надав обладнання для підземних сховищ газу, ТЕЦ та газовидобувних потужностей. Україні важлива будь-яка допомога для формування резервів та підготовки до наступного опалювального сезону.
Повідомляється, що Австрія вже оголосила про додаткові 3 мільйони євро гуманітарної допомоги для України. Зокрема Київ високо цінує загальний внесок Відня у в розмірі 15,5 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики.
Хто ще надавав допомогу Україні?
5 лютого стало відомо, що Швеція передає Україні пакет енергетичної допомоги. Його обсяг – один мільярд шведських крон. Про це йдеться на сайті шведського уряду.
З цієї суми 600 мільйонів шведських крон буде спрямовано до Ukraine Energy Support Fund, а інші 400 мільйонів – до Програми розвитку ООН (UNDP).
Зверніть увагу! У 2026 році цивільна допомога Україні становитиме щонайменше 10 мільярдів шведських крон, що стане найбільшим щорічним обсягом допомоги одній країні за всю історію.
Що ще слід знати про допомогу Україні?
- Також 10 лютого Нідерланди оголосили про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Сума становить 35 мільйонів євро. Таким чином країна суттєво збільшила загальний обсяг підтримки, що здійснюється через Фонд. Наразі обсяг становить до 100 мільйонів євро.
- Найбільшим донором Фонду у 2025 році стала Німеччина. Зокрема у грудні країна виділила додаткові 100 мільйонів євро для відновлення критичної інфраструктури внаслідок російських атак.