Автогаз продолжает дешеветь, несмотря на высокий курс доллара: цена горючего на АЗС 26 июля

Автогаз продолжает тенденцию к удешевлению, цена опустилась до показателей конца апреля этого года. На какой АЗС самая выгодная цена автогаза, бензина и дизеля читайте дальше.

Цена горючего на АЗС 26 июля

Бензин А-95 – 50,63 гривны за литр (+5 копеек против 25 июля).

– 50,63 гривны за литр (+5 копеек против 25 июля). Бензин А-92 – 49,45 гривны за литр (-46 копеек).

– 49,45 гривны за литр (-46 копеек). Дизельное топливо – 55,40 гривны за литр (+3 копейки).

– 55,40 гривны за литр (+3 копейки). Автогаз – 30,14 гривны за литр (-15 копеек).

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Первый замминистра экономики Денис Кудин во время телемарафона рассказал, что в ведомстве не прогнозируют скачка цен на горючее из-за повышения курса доллара.

Цена автогаза снижается, несмотря на высокий курс доллара.

Средняя цена на сжиженный газ 26 июля в сетях АЗС снизилась до 29,94 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

На станциях Chipo цена за сутки упала на 1,47 гривны, до 30,03 гривны за литр.

В сети ZOG продукт подешевел на 1,5 гривны, до 29,50 гривны за литр.

В сети "Автотранс" и BVS на 30 копеек до 29,48 и 29,49 гривны за литр соответственно.

На станциях AMIC автогаз подешевел на 25 копеек, до 29,74 гривны за литр.

В сетях UPG, БРСМ-Нефть, Rodnik, Mango и VostokGaz автогаз подешевел 5 – 65 копеек за литр.

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