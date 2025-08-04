Автосалоны в России закрываются один за другим: кризис добивает даже "успешные" бренды
- Во втором квартале 2023 года в России закрылось 137 автосалонов, а количество дилерских контрактов уменьшилось на 200 из-за падения спроса и экономической стагнации.
Санкции и обнищание населения привели к падению авторынка России на 25% за последний год, накопилось около полумиллиона непроданных отечественных авто.
Кризис на автомобильном рынке России углубляется. Каждый пятый автосалон из-за плохих продаж оказался на грани закрытия.
Почему закрываются автосалоны в России?
Только во ІІ квартале этого года 137 автомобильных шоурумов в России вынуждены были прекратить свою работу. Количество дилерских контрактов на авторынке уменьшилось примерно на 200, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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Наибольшие потери зафиксировали в группе компаний "КлючАвто". Причин на то есть несколько:
- спрос на автомобили резко упал;
- нерентабельность растет;
- плюс добавилась общая экономическая стагнация.
Продажа нескольких авто в месяц уже не спасает дилеров. Компании массово закрывают убыточные площадки и пересматривают присутствие на рынке,
– отмечают в ЦПД.
Даже в мегаполисах ситуация для автосалонов сложилась удручающая:
- В торговом центре "Москва-Сити" закрылся центр Lamborghini;
- Компания "Борисхоф" решила полностью отказаться от продажи автомобилей с пробегом.
- Такие бренды как Livan, Kaiyi, BAIC, проекты "Москвич" и "Соллерс" оказались в зоне риска.
Этот кризис – лакмусовая бумажка всей экономической ситуации в России. Даже якобы "успешные" отрасли не выдерживают изоляции, падения доходов населения и бессистемного "импортозамещения",
– отмечают в ЦПД.
Важно! Специалисты объясняют кризис авторынка России не только экономической нестабильностью в России. Важную роль сыграли санкции, которые существенно ограничили возможности страны-агрессора.
Какова ситуация на авторынке России?
Авторынок России обвалился на 25% за последний год из-за санкций и обнищания населения.
- Многие россияне не могут приобрести автомобили в кредит, потому что проценты при нынешнем уровне доходов для них слишком высоки.
- Ставка российских властей на собственный автопром и авто из Китая оказалась проигрышной, потому что россиянам не нравятся российские и китайские машины.
- В итоге склады забиты непроданными отечественными машинами, которых накопилось около полумиллиона.
Стоит знать! Подержанные автомобили россиянам также стали не по карману. Их стоимость резко возросла после повышения утилизационного сбора на 70-85%.