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21 марта, 15:21
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На замену КРАИЛ: в Украине создали госагентство "ПлейСити"

Валерия Моргун
Основні тези
  • Кабмин Украины создал государственное агентство "ПлейСити" как новый регулятор азартных игр, которое будет работать как центральный орган исполнительной власти.
  • Финансирование агентства в 2025 году будет осуществляться в рамках бюджета ликвидированной КРАИЛ, а численность работников составит 61 человек.

Кабмин создал государственное агентство "ПлейСити". Оно будет работать как центральный орган исполнительной власти.

В Украине создали нового регулятора азартных игр

Это агентство будет реализовывать госполитику в области организации азартных игр и лотерей, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Образовано Государственное агентство Украины ПлейСити как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется КМУ через Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развития образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации, и который реализует государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере,
– говорится в сообщении.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что финансироваться в 2025 году госагенство будет в пределах бюджета ликвидированной КРАИЛ.

Заметьте! Численность работников агентства составит 61 человек, а размещаться они будут, там "где и был КРАИЛ".