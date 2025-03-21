На замену КРАИЛ: в Украине создали госагентство "ПлейСити"
- Кабмин Украины создал государственное агентство "ПлейСити" как новый регулятор азартных игр, которое будет работать как центральный орган исполнительной власти.
- Финансирование агентства в 2025 году будет осуществляться в рамках бюджета ликвидированной КРАИЛ, а численность работников составит 61 человек.
Кабмин создал государственное агентство "ПлейСити". Оно будет работать как центральный орган исполнительной власти.
В Украине создали нового регулятора азартных игр
Это агентство будет реализовывать госполитику в области организации азартных игр и лотерей, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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Образовано Государственное агентство Украины ПлейСити как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется КМУ через Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развития образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации, и который реализует государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере,
– говорится в сообщении.
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что финансироваться в 2025 году госагенство будет в пределах бюджета ликвидированной КРАИЛ.
Заметьте! Численность работников агентства составит 61 человек, а размещаться они будут, там "где и был КРАИЛ".