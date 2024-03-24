Байден подписал бюджет на 1,2 триллиона долларов и призвал принять дополнительное финансирование

Президент США Джо Байден подписал бюджет в размере 1,2 триллиона долларов, что сделало невозможным остановку работы правительства. Кроме того, Байден призвал Палату представителей принять проект, который предусматривает поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Об этом в субботу, 23 марта, сообщил Белый дом.

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Я хочу четко заявить: работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании (Украины, Тайваня и Израиля),

– отметил Байден.

Американский президент также отметил, что подписанный им двухпартийный проект финансирования правительства продолжит его работу, будет способствовать инвестициям в американский народ, укреплять экономику и национальную безопасность.

"Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела", – заявил Байден.

Что этому предшествовало

22 марта Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о финансировании государственных ведомств на сумму 1,2 триллиона долларов. Его направили в Сенат за несколько часов до конечного срока.

19 марта стало известно, что лидеры Конгресса США заключили с Белым домом соглашение о финансировании правительства до 30 сентября.

СМИ сообщали, что стороны достигли соглашения после того, как решили вопрос финансирования Министерства внутренней безопасности, что также связано с ситуацией с мигрантами на границе с Мексикой.

. Ранее спикер Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании в поддержку Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.