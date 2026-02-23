Получение зарплаты в Украине: может ли работник сам выбирать банк для начисления средств

Многие работодатели могут предложить украинцам "зарплатные проекты". То есть работники открывают счета в конкретных банках.

Может ли человек сам выбрать банк для получения зарплаты?

Но это не значит, что человек должен соглашаться на этот банк, о чем пишет Дебет-кредит.

Согласно действующему законодательству, зарплата может выплачиваться через банки или через небанковских поставщиков платежных услуг. Однако только с личного письменного согласия работника.

Следует также учесть следующие факторы:

счет определяет работник; комиссии, а также расходы за перевод оплачивает работодатель; выплату можно также осуществляться почтовым переводом по указанным реквизитам.

Важно! То есть без согласия человека невозможно его заставить его получать зарплату через конкретное финучреждение.

Более того, закон запрещает работодателям любым способом ограничивать работника в распоряжении его заработной платой. А выбор банка – это форма распоряжения собственными средствами.

Работодатель, конечно, может предложить работнику конкретный зарплатный проект, но не имеет права:

заставлять открывать счет в определенном банке;

отказывать в перечислении зарплаты на счет другого финучреждения;

перекладывать банковские комиссии на работника.

Если же работодатель игнорирует обращение своего работника, отказывается перечислять зарплату на выбранный человеком банк, то это является нарушением трудового законодательства. Поэтому человек имеет полное право:

подать письменное заявление, где указаны реквизитами счета; зафиксировать отказ (переписка, ответы и т.д.); обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда.

Право самостоятельно выбирать банк или другое финансовое учреждение для получения зарплаты гарантируется действующим законодательством. Об этом сообщила Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Обратите внимание! Это не зависит от внутренних правил предприятия или желания работодателя.

