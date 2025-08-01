Непоследовательная таможенная политика президента Дональда Трампа привела к падению курса доллара США. Из-за этого Швейцарский национальный банк (SNB) понес колоссальные убытки.

Какие убытки понес банк Швейцарии?

За первое полугодие 2025 года банк Швейцарии из-за слабого доллара потерял 15,3 миллиарда швейцарских франков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Смотрите также Доллары или евро: в какую валюту выгоднее вкладывать деньги

При этом динамика потерь и доходов банка была крайне неравномерной в этот период:

В I квартале 2025 SNB получил прибыль в размере 6,7 миллиарда франков.

Однако уже во II квартале убытки взлетели до 22 миллиардов франков.

Резкая девальвация доллара после введения новых пошлин США нанесло наибольший ущерб банку Швейцарии, поскольку его валютные активы с января по июнь сократились на 22,7 миллиарда франков.

Важно! Частично SNB удалось компенсировать потери благодаря росту стоимости золота, а также за счет доходов от дивидендов и процентов.

Как меняются доходы банка Швейцарии?

Резкие изменения доходов и убытков – нормальный процесс для Швейцарского национального банка. Ведь его активы включают огромные валютные резервы в виде акций и облигаций других стран, которые очень чувствительны к колебаниям на мировых рынках.

Для примера:

В 2024 году банк Швейцарии получил доход в размере 80,7 миллиардов франков.

В 2022 году SNB зафиксировал рекордные убытки – 132 миллиарда швейцарских франков. Это самые большие потери банка за 115 лет его существования.

Стоит знать! Банк Швейцарии обеспечивает монетарную и ценовую стабильность в стране. Он имеет валютные резервы в размере около 700 миллиардов франков.