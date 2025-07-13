Конфиденциальность под вопросом: к чему может привести ослабление банковской тайны

Министерство финансов Украины предлагает постепенное ослабление банковской тайны для расширения доступа для налогов. В НБУ взамен настаивают на сохранении действующего доступа. Кроме того, юрист предупреждает, что без надлежащих правовых гарантий это может обернуться лишь утечкой персональных данных.

Что будет, если в отношении банковской тайны введут изменения?

Для 24 Канала юрист Андрей Шабельников отметил, что при частичном ослаблении или даже полной отмене банковской тайны потенциальными рисками могут стать как снижение уровня защиты данных лиц, так снижение доверия к банковской системе со стороны граждан.

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Кроме выше упомянутых проблем, юрист называет такие возможные проблемы, как несанкционированный доступ к финансовой информации третьих лиц, политическое или административное преследование граждан, или же возможность злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов.

Андрей Шабельников Управляющий партнер АО "EvrikaLaw", председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Не забывайте, что ослабление банковской тайны может привести еще и значительное усиление тенизации доходов граждан и увеличение преступной деятельности из-за использования финансовых данных лица.

Шабельников также отмечает, что изменения относительно банковской тайны без надлежащих правовых гарантий противоречит Конституции Украины и международным нормам. Но сразу добавляет, что это не касается случаев, определенных законом.

В то же время в Европейской конвенции по правам человека говорится о том, что каждый имеет право на уважение своей частной и семейной жизни. Финансовая информация, к которой следует учесть банковскую тайну, является частью частной жизни,

Существенное ослабление банковской тайны требует сначала детального урегулирования со стороны законодателя, поскольку здесь можно понимать достаточно разный правовой контекст, объясняет юрист.