Почему мелкий агробизнес оказался в шаге от пропасти

Ситуация в сельском хозяйстве становится критической из-за длительной блокады черноморских портов и остановки больших маслозаводов в ноябре. Из-за невозможности реализовать урожай мелкие фермеры рискуют массово обанкротиться уже весной, что пишет УНИАН.

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Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук подчеркивает, что на данный момент нет никаких предпосылок для нормального прохождения следующего сезона. Элеваторы доверху забиты зерном, которое придется переносить на следующий год, ведь экспорт фактически парализован.

Сектор убыточен, находится на грани выживания из-за невозможности продавать через рыночные механизмы– отметил эксперт.

Он добавил, что многие аграрии пошли ва-банк и засеяли озимые, но что делать с этим урожаем летом – неизвестно, ведь цен на него просто не будет.

Что ждет фермеров уже в ближайшие месяцы

Если текущие условия сохранятся, малый бизнес массово уйдет в дефолт. Предприниматели станут заложниками ситуации: кто-то будет вынужден продавать хозяйство за бесценок, а кто-то попытается объединиться в кооперативы.

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Однако для кооперации нужны рынки сбыта, которых сейчас просто нет. Именно поэтому на рынке уже начали появляться многочисленные предложения по купле-продаже аграрных активов. Единственным спасением, по словам Марчука, могут стать финансовые дотации от европейских партнеров или полное разблокирование портов.

Какие тревожные сигналы звучали ранее

Напомним, что об угрозе масштабного кризиса предупреждали и крупнейшие игроки рынка. Генеральный директор компании "Нибулон" Андрей Вадатурский ранее заявлял, что финансовые резервы аграриев стремительно иссякают, о чем сообщал 24 Канал.

Из-за российского террора, падения внутренних цен на зерно и отказа банков выдавать кредиты под залог рискового имущества фермеры оказались в тупике. Избыток продукции продолжает давить на цены, вынуждая украинский агробизнес работать на грани рентабельности и искать любые пути для выживания.