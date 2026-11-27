Чому малий агробізнес опинився за крок до прірви

Ситуація в сільському господарстві стає критичною через тривалу блокаду чорноморських портів та зупинку великих олійних заводів у листопаді. Через неможливість реалізувати врожай малі фермери ризикують масово збанкрутувати вже навесні, про що пише УНІАН.

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Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук наголошує, що наразі немає жодних передумов для нормального проходження наступного сезону. Елеватори вщент забиті зерном, яке доведеться переносити на наступний рік, адже експорт фактично паралізований.

Сектор збитковий, на межі виживання за рахунок неможливості продавати через ринкові механізми– зазначив експерт.

Він додав, що багато аграріїв пішли ва-банк і засіяли озимину, але що робити з цим врожаєм влітку – невідомо, адже ціни на нього просто не буде.

Що чекає на фермерів уже найближчими місяцями

Якщо поточні умови збережуться, малий бізнес масово піде в дефолт. Підприємці стануть заручниками ситуації: хтось буде змушений продавати господарство за безцінь, а хтось спробує кооперуватися.

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Проте для кооперації потрібні ринки збуту, яких зараз просто немає. Саме тому на ринку вже почали з'являтися численні пропозиції щодо купівлі-продажу аграрних активів. Єдиним порятунком, за словами Марчука, можуть стати фінансові дотації від європейських партнерів або повне розблокування портів.

Які тривожні сигнали лунали раніше

Нагадаємо, що про загрозу масштабної кризи попереджали й найбільші гравці ринку. Генеральний директор компанії "Нібулон" Андрій Вадатурський раніше заявляв, що фінансові резерви аграріїв стрімко вичерпуються, про що повідомляв 24 Канал.

Через російський терор, падіння внутрішніх цін на зерно та відмову банків видавати кредити під заставу ризикового майна фермери опинилися в глухому куті. Надлишок продукції продовжує тиснути на ціни, змушуючи український агробізнес працювати на межі рентабельності та шукати будь-які шляхи для виживання.