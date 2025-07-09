Базовая социальная помощь для украинцев: кто сможет получить и какую сумму

В Украине в течение двух лет будут тестировать экспериментальный проект от Министерства социальной политики по предоставлению базовой социальной помощи. Она должна заменить десятки других соцпомощи.

Кто сможет получить базовую социальную помощь

Проектом предусматривается, что украинцы, которые имеют доход в размере менее 4 500 гривен в месяц, смогут получить от государства доплаты из бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление правительства № 371.

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В постановлении отмечается, что подать заявку на помощь украинцы с низкими доходами смогут в 2 этапа.

С 1 июля его участниками могут быть получатели:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства которых неизвестно;

С 1 октября к этим категориям могут присоединиться другие люди, которые соответствуют условиям и критериям проекта.

Претендовать на базовый доход имеют право:

граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, живущие в Украине на постоянной основе;

беженцы или лица, которым необходима дополнительная защита.

Важно! Не смогут получать базовую социальную помощь люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, если для них не установлена дата завершения оккупации, а также украинцы, которые находятся за рубежом.

Как будут назначать базовую помощь

Базовую социальную помощь будут назначать на семью, а получить ее сможет один из членов семьи – уполномоченный представитель. Средства начислят на 6 месяцев, однако предусмотрена возможность автоматического продления выплат.

В состав семьи включают:

мужа и жену;

детей до 18 лет и студентов до 23 лет;

детей, которым исполнилось 18 лет, однако они имеют инвалидность и или II группы;

нетрудоспособных родителей, которые проживают с семьей;

лиц, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или людей в возрасте от 80 лет и старше;

мужчину и женщину, которые имеют общих детей, однако не женаты.

При этом не засчитывают в состав семьи:

тех, кто находится на полном государственном содержании;

находится за границей или в плену;

пропавшие без вести при особых обстоятельствах.

Стоит знать! Подать заявление на базовую социальную помощь можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или через приложение "Дія".

Какой размер базовой помощи

Размер базовой социальной помощи определяют как разницу между базовым уровнем минимального дохода и доходами семьи.

Базовый размер дохода составит 4 500 гривен на одного человека.

Для представителя семьи помощь составит 100%, для всех остальных – 70%.

Для лиц с инвалидностью сумма составит 100%.

Для людей, которые не имеют права на пенсию, смогут рассчитывать на помощь в соответствии с количеством стажа.

При этом помощь не будут назначать в таких случаях:

если трудоспособные люди в возрасте от 18 до 60 лет не учились, никогда не имели работы или не пытались ее найти более 3 месяцев;

если семья приобрела недвижимость, валюту или сделала другие покупки на сумму более 100 000 гривен в течение года;

если семья имеет более 100 000 гривен на счету или в облигациях;

если семья имеет вторую квартиру, дом, машину моложе 15 лет (однако есть исключения).

Следует знать! Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что с 2026 года базовая социальная помощь может заменить все виды социальных пособий.