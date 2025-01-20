Из-за политики Трампа: почему ФРС может повысить ставку от которых зависят рынки

Ранее ожидалось, что следующим шагом ФРС будет снижение процентной ставки, однако после последнего отчета по занятости, стало понятно, что ставку, очевидно, повысят. Причиной стали ожидания от администрации Трампа по тарифам, инфляции и миграции.

Как Трамп может повлиять на базовую ставку ФРС

Банкиры и финансисты ожидают, что тарифы и другие меры, введенные новой администрацией, вызовут скачок инфляции и таким образом подтолкнут ФРС к неудобному изменению курса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также 6 500 гривен от Трампа: украинцев предупредили о новом случае мошенничества

Бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка и основатель консультационной фирмы Фил Саттл ожидает, что Трамп введет тарифы и ограничит иммиграцию, что повысит инфляцию.

Фил Саттл ожидает, что ФРС повысит ставку в сентябре.

В общем трейдеры пока оценивают вероятность повышения ставоки до конца года в 25%.

Что такое ставка ФРС Базовая ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) это кредитная ставка, по которой банки предоставляют друг другу краткосрочные займы.

Обратите внимание! Прогнозы по повышению базовой ставки, которые возникли после отчета о падении рабочих мест 10 января, резко контрастируют с консенсусом на Уолл-стрит по крайней мере одного снижения ставок в этом году. Более того, повышение возможно даже несмотря на публикацию благоприятного отчета, относительно уровня инфляции.