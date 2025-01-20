Як Трамп може вплинути на базову ставку ФРС

Банкіри та фінансисти очікують, що тарифи та інші заходи, введені новою адміністрацією, викличуть стрибок інфляції й таким чином підштовхнуть ФРС до незручної зміни курсу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Колишній економіст Федерального резервного банку Нью-Йорка та засновник консультаційної фірми Філ Саттл очікує, що Трамп запровадить тарифи та обмежить імміграцію, що підвищить інфляцію.

Філ Саттл очікує, що ФРС підвищить ставку у вересні.

Загалом трейдери наразі оцінюють ймовірність підвищення ставоки до кінця року у 25%.

Що таке ставка ФРС Базова ставка Федеральної резервної системи США (ФРС) це кредитна ставка, за якою банки надають один одному короткострокові позики.

Зверніть увагу! Прогнози щодо підвищення базової ставки, які виникли після звіту про падіння робочих місць 10 січня, різко контрастують з консенсусом на Уолл-стріт щодо принаймні одного зниження ставок цього року. Ба більше, підвищення можливе навіть попри публікацію сприятливого звіту, відносно рівня інфляції.