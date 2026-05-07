В Евросоюзе "процветает" бедность: почему в Европе падает благосостояние населения и какое решение нашли
- Европейский Союз планирует уменьшить количество людей под угрозой бедности на 15 миллионов до 2030 года через различные социальные инициативы.
- Цены на жилье в ЕС выросли на 60% с 2013 года, что непропорционально влияет на самые уязвимые группы населения, включая людей с инвалидностью.
Сейчас люди находятся под давлением из-за жилищного кризиса и стремительных изменений на рынке труда. Половина европейцев называет стоимость жизни своей самой большой проблемой.
Что происходит в Европе?
Хотя больше всего страдают уязвимые группы населения, даже домохозяйства со средним доходом все чаще рискуют оказаться в финансовой нестабильности, о чем говорится на сайте Европейской Комиссии.
В частности каждый пятый взрослый европеец и каждый четвертый ребенок находятся под угрозой бедности. Поэтому сейчас Евросоюз планирует бороться с этой проблемой.
Социальный пакет включает в себя:
- первую в истории Стратегию ЕС по борьбе с бедностью – план Еврокомиссии по преодолению бедности в Евросоюзе до 2050 года;
- предложение Рекомендации Совета ЕС по борьбе с жилищным исключением;
- Коммюнике о разрыве цикла детской бедности – усиление Европейской гарантии для детей;
- Коммюнике об усилении Стратегии прав лиц с инвалидностью до 2030 года.
Таким образом, планируют уменьшить количество людей, находящихся под угрозой бедности и социального исключения – по меньшей мере на 15 миллионов до 2030 года.
В частности дети в ЕС имеют более высокий риск бедности, чем взрослые. А за последние пять лет ситуация существенно не улучшилась.
Заметьте! Последствия роста в бедности являются серьезными и долговременными – это почти вдвое повышает риск бедности во взрослом возрасте. Усиленная Европейская гарантия для детей имеет целью решить эту социальную проблему, удовлетворить потребности уязвимых детей уже сегодня и разорвать цикл бедности.
Следует добавить, что базовым условием достойной жизни является наличие дома. Однако сегодня многим людям трудно позволить себе жилье.
С 2013 года цены на жилье в ЕС выросли на 60%. Это непропорционально сильно влияет на самые уязвимые категории населения. Каждый третий человек, находящийся под риском бедности, тратит чрезмерную долю дохода на жилье.
Почти 17% населения ЕС живет в перенаселенных жилищных условиях. А примерно 1 миллион человек сталкивается с определенной формой бездомности.
В то же время около 90 миллионов человек в ЕС живут с инвалидностью – это более каждого пятого европейца.
Обеспечение их полноценного участия в жизни общества является вопросом уважения к фундаментальным правам, а также фактором конкурентоспособности, устойчивости и демократической силы Европы,
– говорится на сайте.
Только половина лиц с инвалидностью участниками рынка труда; 1,4 миллиона человек до сих пор живут в институциональных учреждениях.
Кроме того, каждый третий человек с инвалидностью находится под риском бедности или социального исключения.
Важно! Дискриминация лиц с инвалидностью в различных сферах жизни имеет значительную экономическую цену – ежегодные потери ВВП в ЕС оцениваются в пределах от 840 миллионов до 1,42 миллиарда евро.
Результаты за 2025 год показывают, что валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Европе колебался – от 68% среднего показателя ЕС в Греции и Болгарии до 239% в Люксембурге. Средний показатель по ЕС составлял около 41 600 евро в пересчете по покупательной способности.
Только 10 из 27 стран ЕС превысили средний показатель Евросоюза в 2025 году. На эти страны приходится около 34% общего населения ЕС.
Кроме Люксембурга и Ирландии, выше среднего уровня были Нидерланды, Дания, Австрия, Германия, Бельгия, Швеция, Мальта и Финляндия. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Большинство других стран ЕС находились относительно недалеко от среднего показателя. Франция, Кипр, Италия, Чехия, Испания и Словения имели результаты, которые менее, чем на 10% ниже среднего уровня ЕС. А Литва, Португалия и Польша отставали примерно на 10 – 20%.
Интересно! Самый низкий уровень ВВП на душу населения зафиксировали в Болгарии и Греции – на 32% ниже среднего показателя ЕС, а также в Латвии – на 29% ниже.
Что еще стоит знать о странах Европы?
Самый низкий уровень бедности демонстрировали в прошлом году Чехия (11,3%) Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). Эти страны имеют высокие средние зарплаты и хорошие социальные программы.
В то же время самыми бедными странами Европы в 2025 году были Турция, Болгария и Румыния.
Следует также добавить, что Турция входит во многие европейские рейтинги. Государство часто относят к европейскому региону и включат в европейские отчеты. В этом контексте речь идет об экономически-политическом значении.
Более того, в Германии уже более 13 миллионов человек считаются бедными. Примерно 13,3 миллиона человек в стране имеют доход ниже черты бедности - это 16,1% населения.
Человек, который находится под риском бедности, имеет доход меньше, чем 60% от среднего дохода по стране. Такое определение диктует Европа.