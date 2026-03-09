Укрзализныця обновила цены: какая популярная услуга стала дороже
- С 1 марта компания Укрзализныця повысила стоимость постельного белья в поездах до 95 гривен в плацкартах и купе, и до 180 гривен в люксах и мягких вагонах.
- Последнее повышение цен на постельное белье произошло в 2024 году, стоимость была 80 гривен в плацкартах и купе, и 120 гривен в СВ вагонах.
Сейчас большинство украинцев пользуются услугами Укрзализныци. В частности все новости по изменению цен и различных обновлений являются для населения актуальными.
На что Укрзализныця обновила цены с марта?
Медиа "Кошт" сообщило, что в поездах подорожала важная услуга с 1 марта.
С первого дня весны подорожало белье в поездах Укрзализныци:
- до 95 гривен в плацкартах и купе;
- а также до 180 гривен в люксах и мягких вагонах.
Обратите внимание! Ранее стоимость составляла 80 и 120 гривен соответственно.
Последний раз Укрзализныця изменила стоимость постельного белья в пассажирских поездах в 2024 году. Об этом сообщали на сайте компании.
Впервые за 5 лет она будет проиндексирована. Отныне пассажиры получат более качественную услугу,
– говорилось в сообщении.
С 22 мая 2024 года постельное белье в плацкартных и купейных вагонах изменилась в цене – 80 гривен (вместо 50 гривен), в вагонах СВ – 120 гривен (вместо 60 гривен).
Но еще перед изменением стоимости этой услуги Укрзализныця завершила замену постельного белья в поездах.
Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего следования,
– рассказали украинцам в 2024 году.
Интересно! Перед закупкой новых комплектов Укрзализныця провела консультации с ведущими производителями и поставщиками, чтобы наработать новые стандарты.
Какие еще новости следует знать об Укрзализныце?
- Укрзализныця запустила новый маршрут с 3 февраля. Компания запустила новый поезд №26/25 Одесса – Рахов. Он начал курсировать с 3 февраля из Одессы и с 4 февраля из Рахова. В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.
- В то же время Укрзализныця объявила технический дефолт. Компания приостановила выплаты по еврооблигациям, хотя должна была бы выплатить 9 и 15 января 45 миллионов долларов. В целом сумма долга по ценным бумагам превысила миллиард долларов.