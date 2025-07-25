Беларусь просит денег у России: для чего Минску понадобились средства от Путина

Беларусь обсуждает возможность привлечения дополнительного финансирования от России. Средства нужны, в частности, для белорусского бюджета.

Почему Беларусь просит денег у России?

В этом году он был сформирован с дефицитом в 4,5 миллиарда белорусских рублей, или 1,6% ВВП, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. По его словам, Минск хотел бы привлечь кредиты для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси и других инвестиционных проектов.

Мы активно сотрудничаем в сфере финансирования как инвестиционных проектов, так и прямого финансирования,

– сказал министр.

В то же время Юрий Селиверстов не уточнил, о каких именно суммах идет речь.

По данным Всемирного банка за 2023 год, Беларусь была крупнейшим должником России. На страну приходилось 8,2 миллиарда долларов межгосударственных кредитов, предоставленных Кремлем.

Это более четверти общего долга иностранных государств перед Россией, который Всемирный банк оценил в 28,9 миллиардов долларов.

В марте 2025 года Госдума ратифицировала соглашение с Беларусью о значительной отсрочке погашения накопленного долга, выплаты по которому должны были начаться в этом году,

– сообщают российские медиа.

Заметьте! По новым условиям, Минск сможет перенести выплаты на 2031–2036 годы, то есть на 7–12 лет. Всего под соглашение подпадает около 800 миллионов долларов долга Беларуси.