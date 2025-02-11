В каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно

Пенсионеры в Украине могут пользоваться бесплатным проездом после достижения 60 лет. Однако, право льготного проезда распространяется не на все виды транспорта.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно на транспорте

Льготы на транспорт определены постановлением Кабмина от 17 мая 1993 года "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", передает 24 Канал.

Читайте также В Еврокомиссии призвали к полной энергетической независимости от России

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо показать пенсионное удостоверение, в противном случае придется заплатить за проезд.

Если транспорт оснащен автоматизированной системой учета, пенсионеры должны использовать специальный электронный билет, который выдается бесплатно. Впрочем, бесплатный проезд распространяется не на все виды транспорта.

Где пенсионеры должны платить за проезд: