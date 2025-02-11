Де пенсіонери можуть їздити безкоштовно

Пільги на транспорт визначені постановою Кабміну від 17 травня 1993 року "Про безкоштовний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", передає 24 Канал.

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Щоб скористатися пільгою, необхідно показати пенсійне посвідчення, в іншому випадку доведеться заплатити за проїзд.

Якщо транспорт оснащений автоматизованою системою обліку, пенсіонери повинні використовувати спеціальний електронний квиток, який видається безкоштовно. Втім, безкоштовний проїзд поширюється не на всі види транспорту.

Де пенсіонери повинні платити за проїзд: