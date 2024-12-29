Бесплатный проезд в маршрутках: кто из украинцев будет иметь право на льготу в 2025 году
В Украине некоторые категории граждан имеют право на льготный проезд в маршрутных такси. В частности такие права будут иметь украинцы в 2025 году.
Кто может бесплатно ездить в маршрутках в 2025 году
Так законодательством предусматривается бесплатный проезд в общественном транспорте для уязвимых категорий населения, пишет 24 канал со ссылкой на сайт Бесплатной правовой помощи.
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Речь идет о таких лицах:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
- инвалиды войны и лица, которые приравнены к ним;
- военнослужащие срочной службы;
- военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие войны;
- родители, которые находятся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
- ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты,
- Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;
- полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;
- реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий;
- лица с инвалидностью первой и второй группы, дети-инвалиды, лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);
- граждане, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко второй категории;
- дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;
- дети из многодетных семей;
- дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).
Могут ли отказать в бесплатном проезде
Водителю, который осуществляет перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказывать в льготной перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом.
Обратите внимание! В то же время безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность согласно закону.
Что делать, если отказали в бесплатном проезде
Если человеку без причины отказали в бесплатном проезде, то ему необходимо:
- узнать наименование перевозчика и его контактные данные;
- фамилию, имя и отчество водителя;
- записать номер транспортного средства;
- указать время и маршрут;
- приобрести и сохранить билет;
- иметь свидетелей.
Затем следует обратиться с заявлением в такие возможные учреждения:
- работникам полиции;
- в территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- транспортный отдел городского совета;
- Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.
Важно! Если водитель отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, то стоит вызвать наряд полиции.