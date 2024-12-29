Бесплатный проезд в маршрутках: кто из украинцев будет иметь право на льготу в 2025 году

29 декабря 2024, 16:33
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Автор: Валерия Моргун

В Украине некоторые категории граждан имеют право на льготный проезд в маршрутных такси. В частности такие права будут иметь украинцы в 2025 году.

Кто может бесплатно ездить в маршрутках в 2025 году

Так законодательством предусматривается бесплатный проезд в общественном транспорте для уязвимых категорий населения, пишет 24 канал со ссылкой на сайт Бесплатной правовой помощи.

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Речь идет о таких лицах:

  • участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
  • инвалиды войны и лица, которые приравнены к ним;
  • военнослужащие срочной службы;
  • военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие войны;
  • родители, которые находятся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты,
  • Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;
  • полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;
  • реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий;
  • лица с инвалидностью первой и второй группы, дети-инвалиды, лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);
  • граждане, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко второй категории;
  • дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;
  • дети из многодетных семей;
  • дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).

Могут ли отказать в бесплатном проезде

Водителю, который осуществляет перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказывать в льготной перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом.

Обратите внимание! В то же время безосновательный отказ от льготной перевозки влечет за собой ответственность согласно закону.

Что делать, если отказали в бесплатном проезде

Если человеку без причины отказали в бесплатном проезде, то ему необходимо:

  1. узнать наименование перевозчика и его контактные данные;
  2. фамилию, имя и отчество водителя;
  3. записать номер транспортного средства;
  4. указать время и маршрут;
  5. приобрести и сохранить билет;
  6. иметь свидетелей.

Затем следует обратиться с заявлением в такие возможные учреждения:

  • работникам полиции;
  • в территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • транспортный отдел городского совета;
  • Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

Важно! Если водитель отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, то стоит вызвать наряд полиции.