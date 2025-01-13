Кто может бесплатно ездить в метро в 2025 году

Метро является доступным и удобным транспортом для многих украинцев. В частности некоторые лица могут бесплатно ездить в этом виде транспорта.

Кто будет ездить бесплатно в метрополитене в 2025 году

Речь идет о льготных категориях граждан, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт метрополитена.

Читайте также В Киеве граждане могут ездить на такси бесплатно: кому доступна услуга

Бесплатно пользоваться метро могут такие украинцы:

участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина"); участники Второй мировой войны и другие лица, которым предоставлено такое право согласно законам Украины; граждане, которые пострадали во время Революции Достоинства (при наличии справки или "Карточки киевлянина"): лица с инвалидностью, связанной с участием в боевых действиях, и их сопровождающие (при наличии соответствующего документа).

Важно! Также к льготникам пострадали от последствий Чернобыльской катастрофы, то есть ликвидаторы второй категории, лица с инвалидностью из числа ликвидаторов и пострадавших и дети, которые стали инвалидами вследствие аварии на ЧАЭС.

Кто из ветеранов может бесплатно ездить в метро в 2025 году

Бесплатный проезд также предусматривается для ветеранов различных служб, например:

Ветеранов внутренних дел. Ветеранов Национальной полиции. Лиц, которые служили в вооруженных силах. Работников государственной пожарной службы. Бывших служащих гражданской защиты. Работников налоговой милиции в отставке. Бывших сотрудников Бюро экономической безопасности. Работников Государственной уголовно-исполнительной службы. Работников Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Обратите внимание! К тому же подобные льготы имеют военные с инвалидностью, полученной вследствие службы, родители погибших бойцов или пропавших без вести военнослужащих.