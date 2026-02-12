До 430 тысяч на 15 лет: кто получит беспроцентный кредит от государства

Украинцы, которые страдают в результате военных действий, имеют право на государственную поддержку, в частности финансовую. Для таких людей важно быстро адаптироваться к новой жизни и найти новое место жительства, в чем хочет помочь государство.

Кто и на что именно может получить новую помощь от правительства?

О том, как оформить новую помощь и кто может ею воспользоваться, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

В результате военных действий люди вынужденно покидают дома и ищут новое более безопасное место для жизни. Чтобы помочь этим людям государство создает отдельный механизм.

Цель проекта – бытовая стабильность семей и легкая адаптация к новым условиям.

Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры,

– объясняет Свириденко.

Премьер-министр говорит, что помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни – это одна из основных задач государства. Так, механизм поддержки предусматривает одноразовую беспроцентную ссуду:

до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тысяч гривен );

); срок возврата – до 15 лет ;

; проценты банкам компенсирует государство – для получателей займа без начислений.

Чтобы оформить помощь, украинцам нужно обращаться в органы местной власти по новому месту жительства. Необходимо подать заявление от одного из совершеннолетних членов семьи, а также приложить справку о признании лиц пострадавшими.

После того как документы рассмотрят и заявку согласуют, средства выплатит уполномоченный банк. Структуру выберут впоследствии по конкурсу.

Средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме,

– добавила премьер-министр.

Также известно, что более подробные разъяснения появятся вскоре от МВД, в частности опубликуют полный перечень документов необходим для оформления государственной поддержки.

Какие чрезвычайные ситуации предусматривает законодательство Украины?

Юлия Свириденко отметила, что новый вид помощи распространяется на все виды чрезвычайных ситуаций, предусмотренных украинским законодательством.

На сайте Верховной Рады можно найти "Национальный классификатор" – документ, где речь пойдет об определении и классификации в Украине, отдельная по чрезвычайным ситуациям.

Так, материал объясняет, что экстремальные условия в Украине, определены такими видами:

событие техногенного характера;

природного характера;

социального характера;

военного характера.

Итак, украинцы имеют право получить соответствующую новую помощь во всех 4 направлениях, если возникнет одна из ситуаций. Однако учитывая военное положение, сейчас помощь будет решать проблемы именно этого вида.

Какую помощь ожидать украинцам в 2026 году?

Недавно прошло совещание Зеленского с премьер-министром Свириденко, где согласовали новые программы поддержки людей, в частности в чрезвычайной энергетической ситуации.

В то же время министр энергетики Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает дополнительную денежную помощь от Германии. Транш направят в Фонд поддержки энергетики.

Известно, что Германия регулярно помогает Украине, чтобы решить проблемы в энергетике, и уже стала самым щедрым партнером Фонда, а соответственно и Украины.