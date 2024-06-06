Эта привычка ворует у вас деньги: на что рекомендуют обращать внимание эксперты

Люди все чаще выбирают безналичный способ расчета. С одной стороны это удобно, с другой – несет за собой определенные проблемы.

Почему вы теряете средства

Используя безналичный способ расчета, вы тратите больше, поскольку не чувствуете боли от потери этих средств. Такое исследование опубликовал журнал Journal of Retailing.

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Речь идет о том, что при оплате наличными вам нужно осуществить определенный комплекс мероприятий. Например, достать кошелек, отчислить нужную сумму и тому подобное. А вот в процессе безналичного расчета, оплата делается гораздо быстрее и без лишних мыслей.

Сейчас большинство людей забыли о пластиковых картах. Основная масса расчетов осуществляется через телефон или другие приборы. А это еще больше сокращает время на размышления.

Как уменьшить расходы

Исследования показывают, что человек гораздо лучше чувствует ценность приобретенного именно через расчет наличными.

Используя безналичный расчет можно значительно сэкономить. Для этого необходимо знать несколько правил: