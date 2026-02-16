Укр Рус
Экономика Новости экономики Работа закончилась: в России массово исчезают вакансии и режут зарплаты
16 февраля, 12:02
Работа закончилась: в России массово исчезают вакансии и режут зарплаты

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В декабре 2025 года количество открытых вакансий в России уменьшилось на 13% по сравнению с предыдущим годом.
  • Компании в России массово переводят работников на гражданско-правовые договоры и сокращают зарплаты из-за экономических трудностей.

Все больше россиян рискуют оставаться без работы и средств на жизнь. Из-за проблем в экономике компании в России отказываются нанимать новых работников и резко сокращают предложения.

Как сокращается количество вакансий?

В декабре 2025 года российские работодатели сообщили о 1,469 миллионе открытых вакансий. Как свидетельствуют данные Росстата, это на целых 13% меньше, чем годом ранее, пишет российское издание The Moscow Times.

Особенно сложная ситуация с трудоустройством в регионах:

  • Наибольшее сокращение вакансий зафиксировали в Приволжском федеральном округе – минус 23%.
  • Наименьшее уменьшение спроса на рабочую силу произошло в Центральном федеральном округе – на 8% в годовом измерении.

В общем пик потребности в работниках в России был еще в середине 2024, а с тех пор показатели неуклонно падают.

Рекрутинговые агентства подтверждают официальную статистику. По данным SuperJob, количество вакансий упало на 12%, а вот количество желающих найти работу выросло на 19%.

В 2026 году соискателям работы придется прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы найти работу, 
– предупредил представитель компании.

Почему компании не ищут работников?

В то же время эксперты предупреждают, что худшее для россиян еще впереди. Компании массово переводят людей на гражданско-правовые договоры. Количество таких работников выросло с нескольких сотен тысяч до 2 миллионов. Специалисты уверены, что это подготовка к будущим увольнениям.

Между тем некоторые отрасли уже сокращают работников под давлением финансовых трудностей. Многочисленные увольнения наблюдаются:

  • в промышленности;
  • логистике;
  • и в строительстве.

Параллельно в России процветает так называемая скрытая безработица, когда работников переводят на неполную занятость, пишет Служба внешней разведки Украины. Количество таких рабочих выросло на 12% в 2025 году на крупных и средних предприятиях – до 5,5 миллиона человек.

  • Около 4 миллионов работников отправили в отпуска без сохранения зарплаты;
  • Примерно 1,3 миллиона вынуждены были работать неполное рабочее время по соглашению сторон;
  • Еще 69 тысяч человек работодатели перевели не неполную занятость по собственной инициативе.

Между тем опросы показывают, что российские компании не ждут улучшения в 2026 году. Наоборот, готовится урезать зарплаты и проводить дальнейшие увольнения.

Почему растут проблемы с трудоустройством?

  • Экономическое положение в России резко ухудшилось под давлением санкций, высоких кредитных ставок и снижения потребительского спроса. За январь – ноябрь 2025 года более 18 тысяч компаний задекларировали убытки на рекордную сумму – 7,5 триллиона рублей, что свидетельствует о системных проблемах в экономике.

  • На этом фоне перспективы роста доходов населения выглядят все слабее. Аналитики прогнозируют, что реальные зарплаты в России в 2026 – 2028 годах будут расти лишь на 1,2 – 1,7% в год, то есть фактически "на нуле" с учетом инфляции.

  • На фоне этих процессов эксперты все чаще проводят параллели с поздним Советским Союзом – периодом, когда экономические проблемы годами скрывали за счет долгов, пока система не оказалась на грани краха.