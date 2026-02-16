Работа закончилась: в России массово исчезают вакансии и режут зарплаты

Все больше россиян рискуют оставаться без работы и средств на жизнь. Из-за проблем в экономике компании в России отказываются нанимать новых работников и резко сокращают предложения.

Как сокращается количество вакансий?

В декабре 2025 года российские работодатели сообщили о 1,469 миллионе открытых вакансий. Как свидетельствуют данные Росстата, это на целых 13% меньше, чем годом ранее, пишет российское издание The Moscow Times.

Особенно сложная ситуация с трудоустройством в регионах:

Наибольшее сокращение вакансий зафиксировали в Приволжском федеральном округе – минус 23%.

Наименьшее уменьшение спроса на рабочую силу произошло в Центральном федеральном округе – на 8% в годовом измерении.

В общем пик потребности в работниках в России был еще в середине 2024, а с тех пор показатели неуклонно падают.

Рекрутинговые агентства подтверждают официальную статистику. По данным SuperJob, количество вакансий упало на 12%, а вот количество желающих найти работу выросло на 19%.

В 2026 году соискателям работы придется прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы найти работу,

– предупредил представитель компании.

Почему компании не ищут работников?

В то же время эксперты предупреждают, что худшее для россиян еще впереди. Компании массово переводят людей на гражданско-правовые договоры. Количество таких работников выросло с нескольких сотен тысяч до 2 миллионов. Специалисты уверены, что это подготовка к будущим увольнениям.

Между тем некоторые отрасли уже сокращают работников под давлением финансовых трудностей. Многочисленные увольнения наблюдаются:

в промышленности;

логистике;

и в строительстве.

Параллельно в России процветает так называемая скрытая безработица, когда работников переводят на неполную занятость, пишет Служба внешней разведки Украины. Количество таких рабочих выросло на 12% в 2025 году на крупных и средних предприятиях – до 5,5 миллиона человек.

Около 4 миллионов работников отправили в отпуска без сохранения зарплаты;

Примерно 1,3 миллиона вынуждены были работать неполное рабочее время по соглашению сторон;

Еще 69 тысяч человек работодатели перевели не неполную занятость по собственной инициативе.

Между тем опросы показывают, что российские компании не ждут улучшения в 2026 году. Наоборот, готовится урезать зарплаты и проводить дальнейшие увольнения.

Почему растут проблемы с трудоустройством?