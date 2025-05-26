Наступает "улучшение": как изменилась ситуация в российском бизнесе с начала войны в Украине
- Малый и средний бизнес в России чувствует охлаждение экономики.
- Основной причиной ухудшения ситуации является снижение продаж.
Малый и средний российские бизнесы все сильнее ощущают охлаждение экономики. Речь идет, в частности, о снижении индекса деловой активности.
Что происходит с бизнесом в России
Как сообщают российские СМИ, этот индекс рассчитывается сразу несколькими организациями: "Промсвязьбанком", ассоциацией МСБ "Опора России" и аналитическим центром НАФИ.
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Последний раз этот индекс был менее 51,7 в феврале, а до этого еще ниже в январе 2023 года. Именно тогда российские власти заливали экономику деньгами, чтобы выполнить военные заказы.
Основной причиной ухудшения ситуации считают уменьшение продаж. Дело в том, что это значение стремительно снижается с июля 2024 года. Хуже всего обстоит ситуация с текущими продажами.
Обратите внимание! 48% от опрошенных сообщают о сокращении выручки с мая 2022 года.
Больше всего, как показывает статистика, пострадал именно средний бизнес:
- фактическая выручка в нем упала на 54%;
- производственный сектор – 49%.
Заметьте! В сфере предоставления услуг и торговли некоторые компании также отметили падение доходов. По состоянию на сейчас, это уменьшение ощутили 47%.