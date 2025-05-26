Що відбувається з бізнесом в Росії
Як повідомляють російські ЗМІ, цей індекс розраховується одразу декількома організаціями: "Промсвязьбанком", асоціацією МСБ "Опора Росії" та аналітичним центром НАФІ.
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Востаннє цей індекс був менш як 51,7 в лютому, а до цього ще нижче у січні 2023 року. Саме тоді російська влада заливала економіку грошима, аби виконати військові замовлення.
Основною причиною погіршення ситуації вважають зменшення продажів. Річ тім, що це значення стрімко знижується з липня 2024 року. Найгіршою є ситуація з поточними продажами.
Зверніть увагу! 48% від опитаних повідомляють про скорочення виторгу з травня 2022 року.
Найбільше, як показує статистика, постраждав саме середній бізнес:
- фактичний виторг у ньому впав на 54%;
- виробничий сектор – 49%.
Зауважте! У сфері надання послуг та торгівлі деякі компанії також відзначили падіння доходів. Станом на зараз, це зменшення відчули 47%.